29 мая отмечают День Киева. Праздник столицы ежегодно празднуют в последнее воскресенье третьего месяца весны.

В 2022 году День столицы будет проходить в условиях военного положения. В Киевской городской Государственной администрации поделились программой мероприятий на 28-29 мая.

Куда пойти в Киеве на выходных — далее в материале.

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28 мая

12.00 — 13.00 — выступления любительских художественных коллективов при организационной поддержке Киевского городского центра народного творчества и культурологических исследований. Место проведения — парк им. Т. Шевченко.

14.00 — пешеходная экскурсия Пушкинская: параллельно Крещатику. Улица Пушкинская.

14.00 — 16.00 — экскурсия Киев несокрушимый. Маршрут: ст. м. Дорогожичи – Бабий Яр – Телевизионная башня – Лукьяновское Военное кладбище – Киевский телецентр – ГАХК Артем – ст. м. Лукьяновская.

13.30 — 15.00 — выступления Киевской академической муниципальной мужской хоровой капеллы им. Л. Ревуцкого и Украинского академического театра украинского фольклора Берегиня. Место проведения — площадка у арки Свободы украинского народа в Центральном парке культуры и отдыха.

15.00 — специальный показ ко Дню Киева документальной ленты режиссера Андрея Загданского Национальный музей — кинотеатр Лира (ул. Большая Житомирская, 40).

15.00 — 16.00 — выступление Киевского муниципального духового оркестра в парке Владимирская горка.

15.00 — 16.30 — выступления Украинского академического фольклорно-этнографического ансамбля Калина и Камерного хора Крещатик – Андреевский спуск, 21 (возле Музея мастерской И.П. Кавалеридзе).

16.00 — концерт Песня Киеву в музейном дворике ансамбля солистов Благовость. Внутренний двор Национального музея искусств имени Богдана и Варвары Ханенко ( ул. Терещенковская, 15-17).

17.00 — концертная программа в Киевском национальном академическом театре оперетты (ул. Большая Васильковская, 53).

29 мая

11.00 — пешеходная экскурсия Золотоворотский квартал. Маршрут от метро Золотые ворота.

12.00 — 13.00 — выступления любительских художественных коллективов при организационной поддержке Киевского городского центра народного творчества и культурологических исследований. Место проведения — парк им. Т. Шевченко.

12.00 — 14.00 — экскурсия Киев несокрушимый. Маршрут: ст. м. Дорогожичи – Бабий Яр – Телевизионная башня – Лукьяновское Военное кладбище – Киевский телецентр – ГАХК Артем – ст. м. Лукьяновская.

14.00 — патриотический мастер-класс в музее выдающихся деятелей украинской культуры ( музей Николая Лысенко, ул. Саксаганского, 97).

15.00 — 16.00 — выступление Киевского муниципального духового оркестра – площадка у арки Свободы украинского народа в Центральном парке культуры и отдыха.

16.00 — концерт на балконе театра в Киевском академическом театре оперы и балета для детей и юношества ( ул. Межигорская, 2).

17.00 — концерт в Киевском национальном академическом театре оперетты ( ул. Большая Васильковская, 53).

Муниципальные музеи и библиотеки

27.05 — 06.06 — выставка живописи Мой Киев по петриковской росписи З Україною в серці. Музей Шолом-Алейхема (ул. Большая Васильковская, 5).

28.05 — 19.06 — выставка Жива скарбниця київського розпису ( современные тенденции). Национальный музей украинского народного декоративного искусства ( ул. Лаврская, 9).

28.05 — 28.06 — проекты Черные ангелы и Framed-Unframed. Киевская городская галерея искусств Лавра ( ул. Лаврская, 1).

30.05 в 14.00 — краеведческий час Як тебе не любити, Києве мій! Центральная библиотека им. Т.Г. Шевченко для детей г. Киева ( просп. Победы, 25-А).

31.05 в 13.00 — выставка произведений лоскутного искусства киевских мастеров Печворк на траве. Музей выдающихся деятелей украинской культуры ( ул. Саксаганского, 97).

Онлайн-мероприятия

28.05 — 29.05 — финальный этап Четвертого международного песенного конкурса на языках стран Европейского Союза для детей и юношества Formidable. Киевский городской центр народного творчества и культурологических исследований.

23.05 — 20.06 — городской конкурс детского рисунка Киев и киевляне глазами детей под лозунгом Киев – история города в символах. Центральная библиотека им. Т.Г. Шевченко для детей г. Киева ( просп. Победы, 25-А).