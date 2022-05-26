Під час війни більшість українців намагаються відновлювати економіку країни, допомагати ЗСУ та займатися волонтерством. Проте людський ресурс не нескінченний, тому кожному з нас потрібно подбати про якісний відпочинок.

Цьогоріч літня відпустка істотно відрізнятиметься через безліч нюансів, які виникли внаслідок повномасштабної війни в Україні. Зокрема, велику роль відіграє психологічний аспект, осуд з боку суспільства, закритий повітряний простір та платоспроможність.

У зв’язку з цим Факти ICTV вирішили розібратися, чи доречно їздити на відпочинок під час війни, які закордонні тури пропонують українцям та де можна відновити ресурс на території нашої держави.

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Чи доречно відпочивати в умовах війни

В ексклюзивному коментарі Фактам ICTV психолог Ольга Кисленко зазначила, що планування відпустки під час війни є абсолютно нормальним, оскільки людям потрібно продовжувати жити.

– Якщо всі поляжуть у депресіях, ми перестанемо розвиватися і до чогось прагнути. Якщо ви відчуваєте потребу в подорожі і маєте ресурс, навіщо заковувати себе у в’язницю? Не потрібно вмикати стан жертви там, де це не актуально. Якщо є можливість – живіть. Ніколи не буде підходящого моменту, головне – ваша реакція і адаптація щодо подій, – переконує психолог.

Для того, щоб побороти почуття провини та абстрагуватися від можливого осуду суспільства, потрібно запитати себе: А чого хочу я? Для чого я живу?

– Якщо ви живете для інших, можете робити тільки те, що хоче суспільство. Якщо для себе, визначте свої кордони, і якщо хтось вас засуджує, робіть правильні висновки і не давайте іншим втручатися у ваш простір, – каже психолог.

Ольга наголосила на тому, що люди, які не відпочивають – більше схильні до захворювань. Тому насамперед потрібно думати про своє здоров’я, оскільки постійне перепрацювання та стрес можуть призвести до емоційного вигорання, неврозу та низки інших хвороб.

Чи варто їхати за кордон під час війни

За словами турагентки Оксани Юренц, зовнішній туризм зараз дуже слабенький, оскільки повітряний простір над Україною закритий і більшість чоловіків невиїзні.

У зв’язку з цим туристичні компанії пропонують українцям автобусні тури як до європейських країн, так і до сонячної Греції, Болгарії, Туреччини чи Єгипту.

У такому випадку Оксана рекомендує виділяти ще дві доби на дорогу, оскільки шлях автобусом до Болгарії займає від 19 до 24 годин, а до Греції – близько 32 годин.

Тим, кого виснажує дорога автобусом, туроператори можуть запропонувати лише варіанти з вильотом з Молдови, Польщі чи країн Балтики. Також можна взяти комбінований тур, де переліт та проживання у готелі буде прораховуватися окремо.

Оксана також зазначила, що однією з причин занепаду туризму є психологічний аспект, оскільки люди не хочуть афішувати свій відпочинок і звертатися до турагентів. Також війна дуже вплинула на платоспроможність українців, оскільки багато хто відчув на собі скорочення зарплат та зростання цін в Україні.

Головною ж перевагою у відпочинку за кордоном є змога хоч кілька днів пожити без сигналів повітряних тривох та постійних загрох ракетних обстрілів.

Де можна відпочити в Україні

Попри те, що наразі в Україні немає повністю безпечних місць, більшість громадян все-таки надаватимуть перевагу внутрішньому туризму. При плануванні відпочинку в межах держави важливо не нехтувати сигналами повітряних тривог, оскільки безпека має бути на першому місці.

Водночас на деякий період необхідно змінити звичну географію літнього відпочинку. Варто забути про пляжний туризм на Півдні України, оскільки частина цієї місцевості перебуває під російською окупацією, а навколо решти – ведуться активні бойові дії.

Тимчасово доведеться викреслити зі списку Харків та Одесу, які завжди приманювали до себе туристів. Щодо Західної України, то там можуть виникнути складнощі з наявністю житла за адекватними цінами.

Саме в таких містах як Львів, Чернівці, Івано-Франківськ, Тернопіль чи Кам’янець-Подільський зараз зосереджена найбільша кількість внутрішніх переселенців, тому при плануванні відпочинку потрібно заздалегідь шукати та бронювати житло.

Звичайно, в Україні ще є дуже багато місць, які варто відвідати. Наприклад, можна зазирнути на Дністровський каньйон, який розташований на межі чотирьох областей: Івано-Франківської, Хмельницької, Чернівецької та Тернопільської.

У Хмельницькій області рекомендуємо відвідати Бакоту – затоплене село, яке називають українською Атлантидою, або Національний парк Подільські Товтри, що належить до семи природних чудес України.

Також відновити сили можна на термальних курортах у Берегово, Солотвино або Косино в Закарпатській області. Якщо хочете заощадити, необов’язково зупинятися безпосередньо в самих курортних містах – можна вибрати сусідні невеликі селища на зразок Яношів.

Щоб відчути усю міць природи, можна відправитися на озера – Синевир (Закарпатська область), Світязь, Шацькі озера (Волинська область), а також спробувати дещо менш відоме – Блакитні озера у Чернігівській області, озеро Брестувате в Кіровоградській області, Біле озеро в Рівненській області або ж Шелехівське озеро в Сумській області.

Якщо ж ви шукаєте більш оздоровчі варіанти відпочинку, то ми пропонуємо звернути увагу на такі курорти як Трускавець, Моршин на Львівщині чи Миргород у Полтавській області.