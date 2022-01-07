Одне з найсвітліших і добрих свят – Різдво, яке також є додатковим вихідним днем, тому на нього багато хто чекає. Цього дня відбувається маса тематичних заходів, люди збираються не лише за накритими столами, а й гуляють.

Щоб вам було легше скласти свій план на 7 січня та весело його провести, Факти ICTV підготували добірку заходів – куди піти у Києві на Різдво.

Святковий концерт

Святкова програма, в якій прозвучать вишукані, романтичні та позитивні твори визначних світових композиторів у виконанні ансамблю солістів Київська камерата.

Доповненням музичного вечора стане художня водяна анімація у виконанні Ангеліни Золотої – живопис по воді.

Танцюючі фарби, яскрава атмосфера кольору, водні візерунки та, звичайно ж, музика подарують незабутнє та святкове відчуття.

Адреса: вул. Бориса Грінченка, 7 (Будинок архітектора)

Коли: 7 січня, 19.00

Ціна квитка: від 320 грн

Prime Orchestra. Різдвяний концерт

Ексклюзивне симфонічне шоу для Києва підготував Prime Orchestra. Святкова атмосфера, музичне та світлове шоу, гумор, подарунки, спеціально запрошені вокалісти, хор, світові хіти та багато іншого вдасться почути та побачити відвідувачам концерту.

Масштабно, голосно, яскраво – все це подарує вам радісні емоції.

Адреса: Алея Героїв Небесної Сотні, 1 (Октябрський палац)

Коли: 7 січня о 19.00

Ціна квитка: від 290 грн

Шоу Кібер Санта. Інший вимір

Іммерсійне шоу зруйнує стереотипи щодо традиційних форматів новорічних вистав. Від творців, які вже встигли про себе заявити постановками Вартові Мрій та Winterra.

Гості заходу вирушать у подорож між сценами та стануть центральними героями. Шалені трюки, захоплюючі декорації, динамічний сюжет – у захваті будуть не лише діти, а й дорослі.

Адреса: ВДНГ

Коли: 7 січня, 11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 17.30, 19.00

Ціна квитка: від 690 грн

Грінч – викрадач Різдва

Світла та добра казка про Грінча подарує не лише яскраві емоції дітям, а й дорослим. Напевно, кожен дивився фільм та мультик. Так от, усі герої оживуть прямо перед вами.

На вас чекає багато ігор, веселих пригод, паперове шоу, танці та солодкий подарунок від Діда Мороза.

Адреса: вул. Пилипа Орлика, 16 (Центр культури та мистецтва МВС)

Коли: 7 січня, 13.00

Ціна квитка: від 100 грн

Новорічна 3D казка-мюзикл Аліса в Країні Нового року

Яскраве інтерактивне шоу з улюбленими героями кількох поколінь, захоплюючі спецефекти та проекції 360°. Чудова святкова програма для всієї родини занурить у фантастичний світ пригод.

Шоу подарує чудовий настрій гостям заходу.

Адреса: вул. Велика Васильківська, 57/3 (Київський планетарій)

Коли: 7 січня, 11.30, 13.00, 14.30, 16.00

Ціна квитка: від 300 грн