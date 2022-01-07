Один из самых светлых и добрых праздников — Рождество, который также является дополнительным выходным днем, поэтому его многие ждут. В этот день проходит масса тематических мероприятий, люди собираются не только за накрытым столом, но и гуляют.

Чтобы вам было легче составить свой план на 7 января и весело его провести, Факты ICTV подготовили подборку мероприятий — куда пойти в Киеве на Рождество.

Праздничный концерт

Праздничная программа, в которой прозвучат изысканные, романтические и позитивные произведения выдающихся мировых композиторов в исполнении ансамбля солистов Киевская камерата.

Дополнением музыкального вечера станет художественная водяная анимация в исполнении Ангелины Золотой — живопись по воде.

Танцующие краски, яркая атмосфера цвета, водные узоры и, конечно же, музыка подарят незабываемые и праздничные ощущения.

Адрес: ул. Бориса Гринченко, 7 (Дом архитектора).

Когда: 7 января, 19.00

Цена билета: от 320 грн

Prime Orchestra. Рождественский концерт

Эксклюзивное симфоническое шоу для Киева подготовил Prime Orchestra. Праздничная атмосфера, музыкальное и световое шоу, юмор, подарки, специально приглашенные вокалисты, хор, мировые хиты и многое другое удастся услышать и увидеть посетителям концерта.

Масштабно, громко, ярко — все это подарит вам радостные эмоции.

Адрес: Аллея Героев Небесной Сотни, 1 (Октябрський дворец)

Когда: 7 января в 19.00

Цена билета: от 290 грн

Шоу Кібер Санта. Другое измерение

Иммерсионное шоу разрушит стереотипы относительно традиционных форматов новогодних представлений. От создателей, которые успели уже о себе заявить постановками Вартові Мрій и Winterra.

Гости мероприятия отправятся в путешествие между сценами и станут центральными героями. Безумные трюки, увлекательные декорации, динамичный сюжет — в восторге будут не только дети, но и взрослые.

Адрес: ВДНХ

Когда: 7 января, 11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 17.30, 19.00

Цена билета: от 690 грн

Гринч — похититель Рождества

Светлая и добрая сказка о Гринче подарит не только яркие эмоции детям, но и взрослым. Наверняка, каждый смотрел фильм и мультик. Так вот, все герои оживут прямо перед вами.

Вас ждет много игр, веселых приключений, бумажное шоу, танцы и сладкий подарок от Деда Мороза.

Адрес: ул. Филиппа Орлика, 16 (Центр культуры и искусства МВД)

Когда: 7 января, 13.00

Цена билета: от 100 грн

Новогодняя 3D сказка-мюзикл Алиса в Стране Нового года

Яркое интерактивное шоу с любимыми героями нескольких поколений, увлекательные спецэффекты и проекции 360°. Отличная праздничная программа для всей семьи погрузит в фантастический мир приключений.

Шоу подарит отличное настроение гостям мероприятия.

Адрес: ул. Большая Васильковская, 57/3 (Киевский планетарий)

Когда: 7 января, 11.30, 13.00, 14.30, 16.00

Цена билета: от 300 грн