Як відпочити, щоб набратися сил на другу половину зими? Ведучі Нового каналу Олександр Педан, Алекс Якутов та Андрій Бедняков зібрали варіанти яскравих та цікавих зимових подорожей.

Ведучий Improv Live Show Олександр Педан радить вносити у подорожі зимові види спорту та прогулянки цікавими містами України.

– Я за Карпати! І це не лише Буковель. Курортів значно більше: на будь-який смак і бюджет, з різною висотою гір і трасами. Мій список улюблених напрямків – Пилипець, Подобовець, Славське, Драгобрат, Буковель. Не лінуйтеся, почитайте про ці курорти. І якщо ви їдете в Карпати, зробіть зупинку на один день у Львові. Там багато крутих ресторанів. Місто претендує на статус гастрономічної столиці України. А вже після Карпат заїдьте в Ужгород. Обожнюю це маленьке й абсолютно європейське місто, яке радує гостинністю та смачними угорськими та словацькими стравами. Приємно здивують низькі ціни.

А можна вибрати зовсім інший напрямок – поїхати в Одесу, до моря. Коли бачиш хвилі і чуєш крик чайок, настрій поліпшується. Та й кількість ресторанів і визначних пам’яток, які можна подивитися в Одесі, зашкалює. Тут точно не засумуєш! – каже Педан.

Шеф Пекельної кухні та експерт реаліті На ножах Алекс Якутов не може без смачних відкриттів, тому радить поїхати в гастротур за кордоном.

– Взимку раджу відвідати Прибалтику. Вважаю цей напрямок крутим варіантом для подорожі. Особисто я не люблю екстремальні зимові види спорту, віддаю перевагу прогулянкам маленькими і затишними вуличками цікавих міст. Така подорож – точно мій варіант. Дуже “смачні” Таллінн, Рига, Вільнюс. Там своєрідна кухня. Раджу скуштувати прибалтійські національні страви. Вони належать до кулінарних традицій Естонії, Латвії та Литви. Їжа дуже сучасна та смачна.

Цікаво, що прибалти самі створили свою кухню практично з нуля. Адже коли вони вийшли зі складу Радянського Союзу, не мали національної кухні як такої. Вони їздили до скандинавів, навчалися в них, створювали кулінарні асоціації, багато експериментували. Так і знайшли свої страви, які стали візитною карткою. Їхня кухня побудована на основі італійських та французьких технік, але з місцевим колоритом та смаком. Якщо будете в Прибалтиці, обов’язково скуштуйте рибні страви. Вони там чудові! – переконаний Якутов.

Ведучий інтелектуально-розважального шоу Де логіка? Андрій Бєдняков переконаний, що найкраще за все взимку поїхати до рідних. З ними і поговорити, і поїсти, і посміятися найприємніше.

– Взимку і на свята раджу поїхати додому до близьких людей. Варто побачити батьків, бабусю, дідуся, провести з ними час, якщо маєте таку можливість. Поки вони є, і ви можете поділитися з ними чимось, це найкращий варіант поїздки. А ще не забудьте ситно та смачно поїсти. Якщо не “піднабрати” взимку, то не буде чим зайнятися навесні, не зможете готуватися до літа, це ж нудно (сміється). Треба гарненько наїстися! – розповідає Бєдняков.