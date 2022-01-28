Карантин дозволив багатьом із нас працювати на віддаленні. Все більше компаній і лідерів бізнесу підтримують ідею роботи з дому, тим більше сучасні технології дозволяють якісно виконувати свої обов’язки, де б ви не перебували.

Якщо ви втомилися від своїх чотирьох стін, можна змінити обстановку та спробувати якийсь час пожити в іншому місті. Факти ICTV розкажуть, чи варто їхати до Львова для роботи на віддаленні: все про особливості, ціни, умови.

Львів – місто з величезною кількістю цікавих локацій, красивих та історичних. Багато ресторанів, кафе і барів не дадуть занудьгувати. Навіть центром міста приємно просто ходити — він не забитий автомобілями під зав’язку.

Погодні умови також комфортні. Найчастіше тут похмуро, але не відстають сонце та дощі. Температура вписується у середній показник по Україні.

Житло у Львові

Якщо ви вирішили певний час пожити у Львові, варто подумати про житло. Вартість нерухомості у Львові набагато нижча, ніж у Києві – за однокімнатну квартиру на один місяць ціни починаються від 3,5-4 тис. грн.

Щоправда, це якщо доступні зовсім бюджетні варіанти — без ремонту, але з усією необхідною технікою. Ціни на квартири з кондиціонерами та сучасними меблями починаються від 8 тис. за місяць.

Не поспішайте радіти цінам на контрасті з київськими. За даними Держстату, наприкінці 2021 року середня заробітна плата мешканців Львівської області становила 12 740 грн, тоді як мешканцям Києва платили в середньому 21 144 грн.

Транспорт у Львові

Вартість разового квитка для проїзду трамваєм, якщо купувати його у водія, становить 15 грн. Проїзний на місяць коштуватиме 420 грн.

Якщо купити квиток за 10 грн, то він передбачає можливість пересадки протягом 40 хвилин, проте якщо купувати квиток у водія, то ця можливість буде скасована.

Проїзд в автобусі – 10 грн, як і в більшості маршруток.

Для тих, хто хоче пересуватися Львовом з комфортом, є варіанти оренди авто. Так, щоб поїздити культурним містом кілька днів, доведеться заплатити від 800 грн. Якщо орендувати бюджетний транспорт на місяць – денна вартість може опуститися до 650-700 грн.

Бензин ніхто не скасовував – вартість палива для транспорту продовжує зростати, як і у всій Україні. Так, у середньому за літр А-95 на заправці доведеться віддати 32,67 грн, а за дизель – 32,14 грн. А-92 коштуватиме водіям 31,89 грн.

Їжа у Львові

За смачні продукти з магазинів та супермаркетів доведеться платити, хоч і менше, ніж у Києві.

Середня вартість продуктів у Львові:

Молоко 1 л. – 29 грн;

Білий хліб – 17 грн;

Яйця 12 шт. – 37 грн;

Куряче філе 1 кг – 121 грн;

Банани 1 кг – 32 грн;

Пляшка води 0,5 л – 15 грн;

Капучино – 43 грн.

Взимку ціни на овочі дуже високі, а в сезон навпаки — низькі. Середній чек у супермаркеті залежить від пори року. На приготування страви з картоплі, курки та овочів піде близько 130 грн.

Крім того, у Львові безліч ресторанів на будь-який смак. Наприклад, у закладі Sowa можна поласувати курячим бульйоном з локшиною за 140 грн на двох.

Знаменита Реберня під Арсеналом славиться своєю основною стравою – свинячими реберцями. Двох порцій вистачить для пари із головою – це коштуватиме 400 грн.

Любителям традиційних українських страв можна відвідати заклад Атляс – там борщ на двох коштуватиме 230 грн, а картопля зі сметаною та зеленню – 130 грн.

Робота на віддаленні у Львові

Для тих, хто хоче працювати віддалено, дуже важливо мати доступ до інтернету. Популярний сервіс для перевірки швидкості показав, що якість передачі даних дуже відрізняється у різних провайдерів.

Так, швидкість завантаження може починатися від 5 Мбіт/с і досягати позначки в 121 Мбіт/с. Цього більш ніж достатньо для повноцінної роботи, перегляду відео у високій якості або завантаження об’ємних документів та файлів.

Багато хто любить працювати в компанії інших ентузіастів – для цього на допомогу приходить коворкінг. У Львові їх величезна кількість – більшість із них розташовані у самому центрі міста.

У цих зонах є зручні місця для роботи, необмежена кількість печива та чаю, швидкий інтернет і можливість роздрукувати документи.

Користувачі Google активно хвалять ITEA Hub, де доведеться заплатити 300 грн за день або 2 600 грн за місяць.

Також серед любителів коворкінгу користується популярністю CoMMuna – за день попросять 280 грн або 2 300 грн за місяць.

Медицина та Covid-обмеження у Львові

Львів – розвинене місто навіть за мірками Європи, медицина тут також на рівні.

Величезною популярністю користуються приватні клініки. За даними сайту doc.ua, їх аж 98 штук – є заклади з добрими відгуками та високими оцінками.

Наприклад, користувачі мережі поставили високі оцінки медичному центру Біомед, Мати та Дитина, дитячому медичному центру UP, центру подології Здорова стопа, а також хірургічній клініці Корона. Усі медичні заклади розкидані по всій території міста, але більшість сконцентрована у центрі.

Не варто забувати, що пандемія коронавірусу досі є в наших життях. У перший місяць 2022 року кількість заражених продовжує зростати — влада змушена вживати заходів, щоб знизити навантаження на лікарні.

Так, на Львівщині з 26 січня через спалах коронавірусу посилили карантин. Ось які зміни набули чинності:

Розважальним закладам заборонили приймати відвідувачів.

З 5 лютого заборонили відвідувати навчальні заклади. Проте дозволено роботу дитсадків та спеціальних навчальних закладів. Учням ПТУ рекомендується перейти на змішану форму навчання.

Медичні установи заборонили проведення планових госпіталізацій, за винятком деяких випадків.

Жителі Львівщини у громадських місцях мають носити маски.

Перевезення пасажирів у громадському транспорті дозволено з наповненістю трохи більше 50%.

Загалом Львів – дуже розвинене місто у плані інфраструктури, медицини та умов проживання. Оренда нерухомості не така дорога, як у Києві, і це також стосується бронювання авто, деяких продуктів та коворкінгу — вибір послуг також великий, на кожен гаманець та уподобання.

До Львова однозначно варто їхати для віддаленої роботи — тут це можна робити з комфортом, а розваг та цікавих місць тут вдосталь для дозвілля.