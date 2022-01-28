Карантин дозволив багатьом із нас працювати на віддаленні. Все більше компаній і лідерів бізнесу підтримують ідею роботи з дому, тим більше сучасні технології дозволяють якісно виконувати свої обов’язки, де б ви не перебували.
Якщо ви втомилися від своїх чотирьох стін, можна змінити обстановку та спробувати якийсь час пожити в іншому місті. Факти ICTV розкажуть, чи варто їхати до Львова для роботи на віддаленні: все про особливості, ціни, умови.
Львів – місто з величезною кількістю цікавих локацій, красивих та історичних. Багато ресторанів, кафе і барів не дадуть занудьгувати. Навіть центром міста приємно просто ходити — він не забитий автомобілями під зав’язку.
Погодні умови також комфортні. Найчастіше тут похмуро, але не відстають сонце та дощі. Температура вписується у середній показник по Україні.
Житло у Львові
Якщо ви вирішили певний час пожити у Львові, варто подумати про житло. Вартість нерухомості у Львові набагато нижча, ніж у Києві – за однокімнатну квартиру на один місяць ціни починаються від 3,5-4 тис. грн.
Щоправда, це якщо доступні зовсім бюджетні варіанти — без ремонту, але з усією необхідною технікою. Ціни на квартири з кондиціонерами та сучасними меблями починаються від 8 тис. за місяць.
Не поспішайте радіти цінам на контрасті з київськими. За даними Держстату, наприкінці 2021 року середня заробітна плата мешканців Львівської області становила 12 740 грн, тоді як мешканцям Києва платили в середньому 21 144 грн.
Транспорт у Львові
Вартість разового квитка для проїзду трамваєм, якщо купувати його у водія, становить 15 грн. Проїзний на місяць коштуватиме 420 грн.
Якщо купити квиток за 10 грн, то він передбачає можливість пересадки протягом 40 хвилин, проте якщо купувати квиток у водія, то ця можливість буде скасована.
Проїзд в автобусі – 10 грн, як і в більшості маршруток.
Для тих, хто хоче пересуватися Львовом з комфортом, є варіанти оренди авто. Так, щоб поїздити культурним містом кілька днів, доведеться заплатити від 800 грн. Якщо орендувати бюджетний транспорт на місяць – денна вартість може опуститися до 650-700 грн.
Бензин ніхто не скасовував – вартість палива для транспорту продовжує зростати, як і у всій Україні. Так, у середньому за літр А-95 на заправці доведеться віддати 32,67 грн, а за дизель – 32,14 грн. А-92 коштуватиме водіям 31,89 грн.
Їжа у Львові
За смачні продукти з магазинів та супермаркетів доведеться платити, хоч і менше, ніж у Києві.
Середня вартість продуктів у Львові:
- Молоко 1 л. – 29 грн;
- Білий хліб – 17 грн;
- Яйця 12 шт. – 37 грн;
- Куряче філе 1 кг – 121 грн;
- Банани 1 кг – 32 грн;
- Пляшка води 0,5 л – 15 грн;
- Капучино – 43 грн.
Взимку ціни на овочі дуже високі, а в сезон навпаки — низькі. Середній чек у супермаркеті залежить від пори року. На приготування страви з картоплі, курки та овочів піде близько 130 грн.
Крім того, у Львові безліч ресторанів на будь-який смак. Наприклад, у закладі Sowa можна поласувати курячим бульйоном з локшиною за 140 грн на двох.
Знаменита Реберня під Арсеналом славиться своєю основною стравою – свинячими реберцями. Двох порцій вистачить для пари із головою – це коштуватиме 400 грн.
Любителям традиційних українських страв можна відвідати заклад Атляс – там борщ на двох коштуватиме 230 грн, а картопля зі сметаною та зеленню – 130 грн.
Робота на віддаленні у Львові
Для тих, хто хоче працювати віддалено, дуже важливо мати доступ до інтернету. Популярний сервіс для перевірки швидкості показав, що якість передачі даних дуже відрізняється у різних провайдерів.
Так, швидкість завантаження може починатися від 5 Мбіт/с і досягати позначки в 121 Мбіт/с. Цього більш ніж достатньо для повноцінної роботи, перегляду відео у високій якості або завантаження об’ємних документів та файлів.
Багато хто любить працювати в компанії інших ентузіастів – для цього на допомогу приходить коворкінг. У Львові їх величезна кількість – більшість із них розташовані у самому центрі міста.
У цих зонах є зручні місця для роботи, необмежена кількість печива та чаю, швидкий інтернет і можливість роздрукувати документи.
Користувачі Google активно хвалять ITEA Hub, де доведеться заплатити 300 грн за день або 2 600 грн за місяць.
Також серед любителів коворкінгу користується популярністю CoMMuna – за день попросять 280 грн або 2 300 грн за місяць.
Медицина та Covid-обмеження у Львові
Львів – розвинене місто навіть за мірками Європи, медицина тут також на рівні.
Величезною популярністю користуються приватні клініки. За даними сайту doc.ua, їх аж 98 штук – є заклади з добрими відгуками та високими оцінками.
Наприклад, користувачі мережі поставили високі оцінки медичному центру Біомед, Мати та Дитина, дитячому медичному центру UP, центру подології Здорова стопа, а також хірургічній клініці Корона. Усі медичні заклади розкидані по всій території міста, але більшість сконцентрована у центрі.
Не варто забувати, що пандемія коронавірусу досі є в наших життях. У перший місяць 2022 року кількість заражених продовжує зростати — влада змушена вживати заходів, щоб знизити навантаження на лікарні.
Так, на Львівщині з 26 січня через спалах коронавірусу посилили карантин. Ось які зміни набули чинності:
- Розважальним закладам заборонили приймати відвідувачів.
- З 5 лютого заборонили відвідувати навчальні заклади. Проте дозволено роботу дитсадків та спеціальних навчальних закладів. Учням ПТУ рекомендується перейти на змішану форму навчання.
- Медичні установи заборонили проведення планових госпіталізацій, за винятком деяких випадків.
- Жителі Львівщини у громадських місцях мають носити маски.
- Перевезення пасажирів у громадському транспорті дозволено з наповненістю трохи більше 50%.
Загалом Львів – дуже розвинене місто у плані інфраструктури, медицини та умов проживання. Оренда нерухомості не така дорога, як у Києві, і це також стосується бронювання авто, деяких продуктів та коворкінгу — вибір послуг також великий, на кожен гаманець та уподобання.
До Львова однозначно варто їхати для віддаленої роботи — тут це можна робити з комфортом, а розваг та цікавих місць тут вдосталь для дозвілля.