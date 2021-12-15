“Німецький ” Київ та Чернівці: піші та безкоштовні маршрути містом

Гаряча, як мамин пиріжок тема! Готуйте свої телефони та ноги. Квізові, піші і абсолютно безкоштовні маршрути німецьким Києвом та Чернівцями готові.

На вас чекають місця, пов’язані з історією та історіями німців в Україні. Все, що для цього потрібно – вільний час і смартфон в кишені.

Проходячи квест, ви перенесетеся в 18 століття, коли німець Йоганн Ґейтер вирішив важливу проблему багатьох киян. Ви прочитаєте про перший електричний трамвай, а також одного відомого урбаніста і його ноу-хау на Хрещатику.

Розширите словниковий запас, з’ясуєте значення слова Gedankendach, а також дізнаєтеся, чому Стівен Спілберг міг би зняти свій всесвітньовідомий фільм Список Шиндлера у Чернівцях.

Під таким ракурсом на Київ та Чернівці ви точно ще не дивилися! На німецькі Київ та Чернівці. Маршрути Києвом та Чернівцями – це українська частина проекту Інший ракурс.

Про проект

Інший ракурс – проект, створений в рамках програми MEET UP! Youth for Partnership.

Він дає можливість у доступній, квізовій формі заглибитися в німецько-українські відносини, історію та культуру, дізнатися більше про життя українців в Німеччині і німців – в Україні, а також подивитися на знайомі вулиці і звичні будівлі під іншим ракурсом.

Учасники проекту та ментори не лише з Києва та Чернівців, а й з Берліна та Мюнхена, розробили чотири маршрути для мобільного додатку WalQlike.

Ці піші прогулянки абсолютно безкоштовні і доступні різними мовами. Вони орієнтовані не лише на українців, чи німців. Маршрути створені для всіх, хто цікавиться мистецтвом, архітектурою, культурою та історіє.

Коротко про головне

2 країни;

4 міста;

16 учасників;

45 локацій;

1 німецько-український проект – Інший ракурс.

Про організаторів

Проект розробили та втілили в життя штутгартська організація Ukrainisches Atelier für Kultur & Sport e.V. та чернівецька ГО Українсько-німецьке культурне товариство м.Чернівцівза фінансової підтримки фонду Erinnerung, Verantwortung und Zukunft (EVZ) та Міністерства закордонних справ Німеччини.

Керівниці проекту: Таня Іванченко та Ксеня Фукс.

Про маршрути німецькими Києвом та Чернівцями, а також українським Берліном та Мюнхеном ви зможете дізнатися в журналі Gel[b]lau (https://gelblau.net/).

Самі ж маршрути шукайте у мобільному додатку WalQlike (https://walqlike.com/quest/349). Одним словом – качайте, читайте і дивіться на звичний світ під іншим ракурсом!