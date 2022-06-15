Турция – одна из популярнейших стран среди украинских туристов. Это отличное сочетание моря и гор. Лететь быстро, цены – на разный кошелек. Большинство отелей предлагает своим туристам отдых All inclusive, то есть все включено. Но есть один нюанс – турецкие курорты популярны среди россиян.

Так что мы решили узнать, как в условиях войны украинцам путешествовать в Турцию, учитывая, что украинские аэропорты временно не работают. И можно ли отдохнуть, не пересекаясь с россиянами.

Как украинцам попасть на отдых в Турцию

Если вы находитесь за границей, добраться до курортов Турции можно самолетом. Из Украины в ближайший аэропорт можно доехать на автобусе.

Сейчас смотрят

По словам турагента Алины Кошевой, сейчас для вылета чаще всего выбирают аэропорты Кишинева, Варшавы и Кракова. Также летают из Вены и Риги.

Например, из Киева в аэропорт Кишинева курсирует автобус через большие города, который может забрать туристов и из других регионов. Автобус отправляется из столицы, следующая остановка Житомир, далее Винница, Каменец-Подольский – Кишинев. Или еще один вариант – из Днепра через Кривой Рог, Кропивницкий, Умань и Одессу, конечная – Кишинев.

– Следует понимать, что полеты из других стран будут дороже, чем были из Украины. Поэтому этот фактор несколько влияет на стоимость путевки. Если раньше семья летала на отдых, допустим, за €800, то сейчас к этой сумме нужно добавить еще €150-200, – предостерегает турагент.

В Турцию не нужна виза, с украинским заграничным биометрическим паспортом там можно находиться не более трех месяцев. Что касается Covid-19, сейчас мир немного оправился от этого недуга, так что ни сертификата, ни теста делать не нужно. Но эта информация может изменяться в связи с эпидемической ситуацией.

Самыми популярными городами для отдыха в Турции остаются Кемер, Аланья, Сиде, Мармарис, Анталия, Бодрум и столица Стамбул.

Людям, которые не хотят много времени тратить на дорогу, подойдут курорты Анталии – городок находится всего в 12 км от аэропорта, поэтому трансфер в отель занимает лишь 20-30 минут. Природа там удивительная. Центральные районы Анталии скалистые и словно террасами спускаются к пляжам Средиземного моря. Регион очень колоритный, там много интересных мест.

Еще один живописный курорт – Сиде. Он — в 75 км от ближайшего аэропорта, поэтому трансфер в отели будет занимать не менее часа. Это уютный зеленый полуостров с апельсиновыми садами и сосновыми лесами и широкие песчаные пляжи, омывающие Средиземное море. Одна из изюминок – там хорошо сохранился греческий амфитеатр.

Бодрум – столица клубной жизни Турции. Он расположен в 36 км от аэропорта Даламана. Этот курорт больше подойдет для молодежи, которая любит дискотеки и ночные клубы. Бодрум состоит из двух частей. Восточная – с длинным, узким, но удобным пляжем, разнообразными барами, ресторанами и клубами. И западной — здесь находится яхт-клуб. А благодаря довольно частым ветрам этот курорт — еще и хорошее место для поклонников серфинга и других водных видов спорта.

Что стоит увидеть в Турции

Место, которое необходимо посетить – Памуккале. Это волшебство природы и культурный объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Геотермальные источники с температурой воды 36°C, обладающие целебными свойствами. Даже одноразовое купание в них хорошо влияет на организм: улучшает состояние кожи, снимает усталость и мышечное напряжение. Экскурсия из Анталии стоит от $35. Цена меняется в зависимости от расстояния до вашего отеля.

Демре, Мира, Кеково – одна из самых популярных развлекательно-познавательных экскурсий. Стоимость: $35 за взрослого и $20 за ребенка. Сначала туристов везут автобусом в порт, далее на яхте показывают затонувший город Кеково. Через прозрачное дно можно будет увидеть остатки стен домов, предметы быта и старинные колонны. Затем снова на автобусе вас отвезут в античный город Мира, основанный в V веке. Его главной достопримечательностью является римский амфитеатр, который вмещает около 10 тыс. зрителей и хорошо сохранился до наших времен — там до сих пор проводят концерты. Следующая остановка – городок Демре, где расположена уникальная Церковь Николая Чудотворца, куда приезжают паломники со всего мира.

Для любителей экстемального отдыха в Турции есть много развлечений. Рафтинг по горным речкам будет стоить от $20, а полет на параплане — от $80.

Лайфхак для туристов: в отелях гиды всегда предлагают экскурсии подороже. Если немного поторговаться, можно снизить цену на $5-10. Еще больше сэкономить можно, приобретя, например, прогулку на яхте у местных экскурсоводов. Обычно около гостиниц много лотков с предложениями разных развлечений и экскурсий. Цены всегда ниже, впрочем, здесь следует быть осторожными, чтобы вас не обманули. Лучше перед покупкой поискать в интернете отзывы о фирмах, оказывающих услуги.

€700 за отдых без россиян

По статистике 2021 года, подавляющее большинство отдыхающих в Турции – россияне. Но в связи с военной агрессией против Украины все больше отельеров, как и во всем мире, отказываются от российских туристов. Турагент Алина Кошевая сделала подборку отелей, где можно отдохнуть без россиян.

Стоит такой отдых от €650-700. Стоимость указана за человека при двухместном размещении, с учетом перелета, проживания, питания, трансфера в отель и обратно. Цены могут варьироваться.

TT Hotels Hydros Club HV1

TT Hotels Pegasos Club

TT Belek Imperial 5

TT Hotels Pegasos World 5

TT Hotels Pegasos Royal 5

Miramare Queen Hotel 5*

Miramare beach Hotel 5*

Trendy Lara 5*

Trendy Palm Beach 5*

Trendy Side Beach 4*

TT Belek Imperial 5*

TT Hotels Hydros Club HV1

TT Hotels Pegasos Club 5*

TT Hotels Pegasos Resort 5*

TT Hotels Pegasos Royal 5*

TT Hotels Pegasos World 5*

TUI Blue Barut Andiz (ex.Barut Sensimar Andiz) 4*

TUI Blue Palm Garden 5*

TUI Blue Pasha Bay 5*

TUI Blue Sherwood Belek (Adults Only 16+) 5*

Также многие турецкие гостиницы предлагают бюджетные туры для украинских беженцев. Например, путевку на месяц в трехзвездочном отеле, на двоих взрослых и ребенка до 12 лет, можно найти за 18-20 тыс. грн. В эту сумму входит проживание и питание. Добираться людям нужно своим ходом.