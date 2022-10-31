Ресторатор Міша Кацурін і ведучий-мандрівник Антон Птушкін випустили новий епізод свого гастрономічного шоу. Цього разу випуск присвячений їжі Києва.

У годинному епізоді хлопці розповіли про незвичайні заклади вуличної їжі в столиці, деякі з них невідомі навіть корінним жителям. Можна сказати – секретні місця, після відвідування яких захочеш повернутися. Стрітфуди Києва, де можна смачно поїсти – в матеріалі.

Зараз дивляться

Ярослава

Це найстаріший стрітфуд столиці – йому 74 роки. Головна родзинка – пиріжки.

Улюблений набір Кацурина в Ярославі – пиріжок із м’ясом, картоплею, цибулею і яйцем, печінкою, вишнею, піца з куркою, бульйон і булочка з корицею. Вартість усього разом – $4.

Адреса: вулиця Ярославів Вал, 13

Київська перепічка

Цю точку знають всі жителі Києва, оскільки вона розташована в самому центрі і асоціюється не тільки зі смачною сосискою в тісті, але і з величезними чергами.

Київську перепічку відкрили 1981 року, вона працює вже 41 рік.

– Це візитка вуличної їжі Києва… Перепічка з’явилася значно раніше, ніж кияни почули такі слова, як стрітфуд, хотдог і монобрендовий ресторан, – зазначив Кацурін.

Антон Птушкін додав, що сосиска в тісті дійсно смачна, проте сильно жирна. Її вартість – $0,7.

Адреса: вулиця Богдана Хмельницького, 3

Фалафель у Хасана

Це місце, напевно, стане відкриттям для жителів столиці, найімовірніше, про нього знають тільки ті, хто проживає в районі Лісової. Тут можна спробувати незвичайну вуличну їжу – фалафель у батоні. Хасан пропонує на вибір два – звичайний, королівський, а також можна замовити гострий.

Спочатку готується фалафель, опісля розрізається свіжий батон і з нього виймається середина. Далі – начинка: фірмовий, гострий і часниковий соуси, фалафель, картопля, овочевий салат. Потім батон відправляється на гриль.

Вартість королівського фалафеля в батоні – $3.

Адреса: вулиця Біломорська, 1

Софра

Стрітфуд, де готують найкращі кримсько-татарські чебуреки в Києві, запевняє Міша Кацурін.

Спершу розгортають тонке тісто, далі викладають яловичий фарш із цибулею і м’ятою, додають сир, зелень і смажать в олії до золотистої скоринки.

Вартість чебурека з м’ясом і сиром – $1.

Мусульманський ринок

Ще одне маловідоме місце в Києві – мусульманський ринок, розташований біля мечеті.

Вибір їжі різноманітний – плов, фалафель, хумус, самса, халяльне м’ясо. Після початку війни ринок значно зменшився – залишилося лише пару точок. Їжу насипають в одноразовий посуд, а їсти її доведеться там, де знайдете місце.

Вартість плову – $2. Є тут і сирійська шаурма з яловичиною, овочами, зеленню і кунжутною пастою. Ціна – $1,75.