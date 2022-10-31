Ресторатор Миша Кацурин и ведущий-путешественник Антон Птушкин выпустили новый эпизод своего гастрономического шоу. На этот раз выпуск посвящен еде Киева.

В часовом эпизоде ребята рассказали о необычных заведениях уличной еды в столице, некоторые из них неизвестны даже коренным жителям. Можно сказать — секретные места, после посещения которых захочешь вернуться. Стритфуды Киева, где можно вкусно поесть — в материале.

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Ярослава

Это самый старейший стритфуд столицы — ему 74 года. Главная изюминка — пирожки.

Любимый набор Кацурина в Ярославе — пирожок с мясом, картошкой, луком и яйцом, печенкой, вишней, пицца с курицей, бульйон и булочка с корицей. Стоимость всего вместе — $4.

Адрес: улица Ярославов Вал, 13

Киевская перепичка

Эту точку знают все жители Киева, поскольку она расположена в самом центре и ассоциируется не только со вкусной сосиской в тесте, но и с огромными очередями.

Киевскую перепичку открыли в 1981 году, она работает уже на протяжении 41 года.

— Это визитка уличной еды Киева… Перепичка появилась значительно раньше, нежели киевляне услышали такие слова, как стритфуд, хот-дог и монобрендовый ресторан, — отметил Кацурин.

Антон Птушкин добавил, что сосиска в тесте действительно вкусная, однако сильно жирная. Ее стоимость — $0,7.

Адрес: улица Богдана Хмельницкого, 3

Фалафель у Хасана

Это место наверняка станет открытием для жителей столицы, скорее всего, о нем знают только те, кто проживает в районе Лесной. Здесь можно попробовать необычную уличную еду — фалафель в батоне. Хасан предлагает на выбор два — обычный, королевский, а также можно заказать острый.

Изначально готовится фалафель, потом разрезается свежий батон и из него вынимается середина. Далее — начинка: фирменный, острый и чесночный соусы, фалафель, картофель, овощной салат. После батон отправляется на гриль.

Стоимость королевского фалафеля в батоне — $3.

Адрес: улица Беломорская, 1

Софра

Стритфуд, где готовят лучшие крымско-татарские чебуреки в Киеве, уверяет Миша Кацурин.

Сперва раскатывают тонкое тесто, далее выкладывают говяжий фарш с луком и мятой, добавляют сыр, зелень и жарят в масле до золотистой корочки.

Стоимость чебурека с мясом и сыром — $1.

Мусульманский рынок

Еще одно малоизвестное место в Киеве — мусульманский рынок, расположенный возле мечети.

Выбор еды разнообразный — плов, фалафель, хумус, самса, халяльное мясо. После начала войны рынок значительно уменьшился — осталось лишь пару точек. Еду насыпают в одноразовую посуду, а едите ее там, где найдете место.

Стоимость плова — $2. Есть здесь и сирийская шаурма с говядиной, овощами, зеленью и кунжутной пастой. Цена — $1,75.