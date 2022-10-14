Екоактивісти намагалися пошкодити картину Ван Гога Соняшники. Дівчата вилили на неоціненну роботу томатний суп, щоби привернути увагу до проблеми екології.

Інцидент трапився 14 жовтня у Національній галереї Лондона. Туди прийшли 20-річна Анна Голанд та 21-річна Фібі Пламмер з організації Just Stop Oil – активісти виступають проти видобутку нафти та газу.

Mad I got to see one of these events happen in person. Tin of beans thrown on Van Gogh’s sunflowers at the National Gallery in London. #juststopoil pic.twitter.com/tIV499AswH — Ro Carey (@RonanCareless) October 14, 2022

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Дівчата вилили на картину суп, після чого приклеїли себе до стіни під картиною. На щастя, полотно не постраждало – воно було під захисним склом, яке встановили проти вандалів та хуліганів. Щоправда, за заявами музею, трохи постраждала рамка.

– Чи мистецтво більше, ніж життя? Більше, ніж їжа? Більше, ніж справедливість? Криза вартості життя викликана викопним паливом. Мільйони голодних сімей не можуть навіть розігріти собі суп. Тим часом урожаї падають, а люди гинуть через зміни клімату. Ми не можемо дозволити собі нову нафту та газ, – заявили активістки під час перфомансу.

Нагадаємо, що картину під назвою Соняшники створив Ван Гога ще 1888 року. Це одна із п’яти версій картини – вартість полотна дорівнює $84 млн.

Проте далеко не всі картини знищуються руками вандалів. Наприклад, в Україні вдалося врятувати роботи Марії Приймаченко – полотна витягли з палаючого музею. Після цього роботи художниці вперше показали у Києві, де вони радують відвідувачів.