Екоактивісти намагалися пошкодити картину Ван Гога Соняшники. Дівчата вилили на неоціненну роботу томатний суп, щоби привернути увагу до проблеми екології.

Інцидент трапився 14 жовтня у Національній галереї Лондона. Туди прийшли 20-річна Анна Голанд та 21-річна Фібі Пламмер з організації Just Stop Oil – активісти виступають проти видобутку нафти та газу.

Mad I got to see one of these events happen in person. Tin of beans thrown on Van Gogh’s sunflowers at the National Gallery in London. #juststopoil pic.twitter.com/tIV499AswH

— Ro Carey (@RonanCareless) October 14, 2022