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Картину Івана Марчука продали на аукціоні за рекордні $120 тис.

4 Червня 2022, 16:42
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Иван Марчук
Джерело: Depositphotos

Картину українського художника Івана Марчука Сад спокуси продали на благодійному аукціоні за рекордну суму.

Роботу придбали за $120 тис. – благодійний фонд Повернись живим заявив, що це рекордна сума за продаж картини сучасного художника.

Продаж роботи організував аукціонний будинок Goldens. Полотно та ще 26 інших лотів допоможуть фонду Повернись живим фінансово підтримати наших військових.

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Творець картини, 86-річний Іван Марчук уже прокоментував унікальну угоду – він хоче, щоб її новий власник отримував насолоду від такої творчості.

– Я переконаний, що власник отримає задоволення від витвору, а також задоволення від причетності до благородної місії підтримати нашу армію та країну у годину великого лиха, – розповів Марчук.

Не лише художники здатні підтримати армію за допомогою свого таланту – український співак Макс Барських заявив, що також намалював картину, яку присвятив Україні. Полотно буде представлено на виставці The LIITA Effect у Лос-Анджелесі з 3 по 7 червня, де також покажуть свої роботи та інші всесвітньо відомі художники. Охочі також зможуть придбати роботу, а вторговані кошти підуть на допомогу ЗСУ, а також українцям, які постраждали від війни.

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Теги
аукціон, Війна в Україні
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