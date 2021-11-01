Где отдохнуть на Закарпатье зимой

Закарпатье – это не только горы и гуцулы. Поверьте, этот регион может сильно вас удивить. Здесь можно посетить музеи, оздоровиться, встретиться с интересными людьми и научиться готовить уникальные блюда. Факты ICTV расскажут вам, где отдохнуть на Закарпатье.

Косино

Минеральным водам в Косино могут позавидовать любые зимние и летние курорты Украины. Ведь там вы не только обретете бесконечную энергию, но и изрядно оздоровитесь.

Изюминки этому месту добавляют бассейны и огромные скульптуры в форме чашек, горшков и чайников, из которых вытекают горячие потоки. На базах отдыха в Косино также есть сауны и спортивные залы.

Как добраться: в Мукачево на автобусе, далее делаем пересадку на автовокзале (ул. академика Павлова, 14) на маршрутку или такси в Косино.

Усадьба Святого Николая

В США – Санта Клаус, в Финляндии – Йоулупукки, в Украине – Святой Николай. Именно он дарит детям радостные эмоции и сказки в новогодние праздники.

Поэтому обязательно посетите его резиденцию и поведайте ему свое желание. И ничего, что вы уже взрослый. Ведь Святой Николай хочет сделать счастливыми всех украинцев.

Находится его резиденция в селе Пистынь на территории национального парка Гуцульщина.

Как добраться: поездом в Ивано-Франковск, дальше садимся на автостанции (ул. Железнодорожная, 30-А) на автобус в Косово, оттуда на маршрутке до села Пистынь.

Синевир

Одно из прекраснейших озер Украины может удивить вас не только летом, но и зимой. Вокруг водоема активно развивается туристическая инфраструктура. Поэтому все больше украинцев и иностранцев приезжают отдохнуть у озера.

Здесь есть много отелей. Для активного отдыха предлагают прокатиться на лыжах, санках, сноуборде.

Как добраться: поездом до станции Воловец, оттуда с автостанции (ул. Шевченко, 1) пересаживаемся на рейсовый автобус и отправляемся в село Синевирская Поляна.

Колочава

Недалеко от Синевира находится очень интересная локация – самая длинная деревня в Украине. Длина Колочавы составляет 15 км. В населенном пункте есть минеральные источники и прекрасные виды.

Кроме того, здесь 10 музеев. Все они разные, но очень интересные. Некоторые рассказывают об истории села, другие об искусстве, СССР, Чехии и религии. Поэтому обязательно советуем посетить хотя бы несколько из них.

Как добраться: поездом до станции Воловец, а затем пересесть на автобус в Колочаву.

Нижнее Селище

Если вы любите сыр и натуральные продукты, то вам точно нужно посетить это село на Закарпатье. Ведь в нем расположена одна из самых популярных сыроварень в Украине. Изготавливают там все по швейцарской технологии без использования консервантов, вредных примесей, ароматизаторов и красителей.

Для туристов часто проводят экскурсии и показывают интересные процессы приготовления сыра.

Как добраться: поездом во Львов или Ужгород, на вокзале пересаживаемся на автобус и едем в Хуст, затем делаем еще одну пересадку на маршрутку, которая идет в Нижний Поселок.