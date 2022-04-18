На тлі широкомасштабного вторгнення Росії в Україну з 24 лютого багато жителів нашої країни продовжують перетинати кордони. Багато хто їде в Польщу, Словаччину та Молдову. Ще одним популярним напрямком серед біженців є Туреччина, в яку раніше українці часто приїжджали відпочивати у літній час.

Чи варто перечікувати війну в Туреччині – далі в матеріалі.

Щоб зважити всі за і проти, необхідно подивитися на питання з фінансового боку. Україна закрила свої аеропорти, через що дістатися Туреччини можна лише сушею — через країни-сусіди ЄС поїздом або автобусом. За даними сервісу Rome2rio, є маршрути зі Львова, Одеси, Вінниці та Києва до Анталії або Стамбула – дорога займає від 24 до 40 годин, вартість поїздки починається від $120 (3 600 грн).

Після прибуття до Туреччини, українським біженцям треба розраховувати лише на себе. Влада країни не має жодних програм прийняття для тих, хто постраждав від війни в Україні. Перед поїздкою рекомендується замислитись про житло.

За даними сервісу Booking, ціни в хостелах Стамбула на двох дорослих на місяць (з 1 травня до 31 травня) починаються від 12 тис. грн.

Для тих, хто хоче мати апартаменти у своєму розпорядженні повністю протягом місяця, доведеться заплатити від 18-20 тис. грн.

Втім, знайти житло на місяць-два складно для біженців – орендарі звикли укладати договори з клієнтами від одного року.

Варто врахувати, що відпочивати на вулицях Стамбула та інших великих міст Туреччини без росіян не вдасться. На тлі зруйнованої економіки їхньої власної країни їх можна часто побачити в магазинах одягу, косметики та інших товарів, які на території РФ вже стали справжньою розкішшю.

Днями стало відомо, що наприкінці травня туристів з Росії помітно побільшає – за даними російських ЗМІ, турецька авіакомпанія Southwind здійснюватиме польоти для залучення туристів з країни-агресора в обхід санкцій. Перельоти здійснюватимуться лише між містами Росії та Туреччини.

Навіть якщо всіляко уникати контакту з небажаними гостями, українським біженцям доведеться мати справу з високими цінами на умови проживання. З початку 2022 року інфляція у Туреччині зросла до рекордного максимуму – до 48,7%. Якщо раніше курс долара до ліри становив 1 до 8, то зараз тримається лише на рівні 1 до 14.

Саме економічні проблеми й підштовхнули владу до залучення туристів, які спонсорують війну в Україні.

Шукати роботу в самому Стамбулі складно – багато українців не хочуть влаштовуватися офіційно через складність процесу, а підробіток в інтернеті знайти можна лише зі знанням англійської.

Вартість їжі в Туреччині можна порівняти з магазинами в Україні. Ця тепла країна відома завдяки своїм овочам та фруктам, які у мирний час привозили й на прилавки наших магазинів. Тут вони досить дешеві – бюджет на їжу обмежується лише уподобаннями.

Враховуючи вартість переїзду, житла, економіку країни та вартість їжі, можна зробити висновки, що далеко не кожному українцеві є сенс переїжджати в Туреччину. Виняток можна зробити для тих, хто мають тут житло або знайшли прихисток, або ж мають офіційну роботу. Також є сенс їхати й тим, хто має велику фінансову подушку, і вони просто хочуть змінити атмосферу в очікуванні миру в Україні.