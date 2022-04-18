На фоне широкомасштабного вторжения России в Украину с 24 февраля, многие жители нашей страны продолжают пересекать границы. Многие уезжают в Польшу, Словакию и Молдавию. Еще одним популярным направлением среди беженцев является Турция, в которую раньше украинцы часто приезжали отдыхать в летнее время.

Стоит ли ехать пережидать войну в Турции — далее в материале.

Чтобы взвесить все за и против, необходимо посмотреть на вопрос с финансовой стороны. Украина закрыла свои аэропорты, из-за чего добраться в Турцию можно только по суше — через страны-соседи ЕС на поезде или автобусе. По данным сервиса Rome2rio, есть маршруты со Львова, Одессы, Винницы и Киева в Анталию или Стамбул — дорога занимает от 24 до 40 часов, стоимость поездки начинается от $120 (3 600 грн).

По приезду в Турцию, украинским беженцам нужно рассчитывать только на себя. Власти страны не имеют никаких программ приема для тех, кто пострадал от войны в Украине. Перед поездкой рекомендуется задуматься о жилье.

По данным сервиса Booking, цены в хостелах Стамбула на двоих взрослых на месяц (с 1 мая по 31 мая) начинаются от 12 тыс. грн.

Для тех, кто хочет иметь апартаменты полностью в своем распоряжении на протяжении месяца, придется заплатить от 18-20 тыс. грн.

Впрочем, найти жилье на месяц-два сложно для беженцев — арендаторы привыкли заключать договора с клиентами от одного года.

Стоит учесть, что отдыхать на улицах Стамбула и других крупных городов Турции без жителей России не получится. На фоне разрушенной экономики их собственной страны, их можно часто увидеть в магазинах одежды, косметики, и прочих товаров, которые на территории РФ уже стали настоящей роскошью.

На днях стало известно, что в конце мая туристов из России заметно прибавится — по данным российских СМИ, турецкая авиакомпания Southwind будет совершать полеты для привлечения туристов из страны-агрессора в обход санкциям. Перелеты будут осуществляться только между городами России и Турции.

Даже если всячески избегать контакта с нежеланными гостями, украинским беженцам придется столкнуться с высокими ценами на условия проживания. С начала 2022 года инфляция в Турции выросла до рекордного максимума — до 48,7%. Если раньше курс доллара к лире составлял 1 к 8, то сейчас держится на уровне 1 к 14.

Именно экономические проблемы и подтолкнули власти к привлечению туристов, которые спонсируют войну в Украине.

Искать работу в самом Стамбуле сложно — многие украинцы не хотят устраиваться официально из-за сложности процесса, а подработку в интернете найти можно только со знанием английского.

Стоимость еды в Турции можно сравнить с магазинами в Украине. Эта теплая страна известна благодаря своим овощам и фруктам, которые в мирное время привозили и на прилавки наших магазинов. Здесь они достаточно дешевые — бюджет на еду ограничивается только предпочтениями.

Учитывая стоимость переезда, жилья, экономику страны и стоимость еды, можно сделать выводы, что далеко не каждому украинцу есть смысл переезжать в Турцию. Исключение можно сделать для тех, у кого есть здесь жилье или те, кто может приютить, или же для имеющих официальную работу. Также есть смысл ехать и тем, у кого есть внушительная финансовая подушка, и они просто хотят сменить обстановку в ожидании мира в Украине.