Луцьк чудово підійде для віддаленої роботи, якщо ваша мета – втекти з міста-мільйонника. Він тихий та затишний. Ще одним плюсом буде його бюджетність.

Луцьк – одне з найстаріших міст нашої країни. Рік його заснування невідомий, але перша згадка про місто датується 1085 роком.

Розквіту Луцьк досяг за часів, коли на частину територій сучасної України поширилася влада правителів Великого князівства Литовського. Луцьк був неофіційною столицею князівства. Тут навіть збудували замок, який зберігся до наших днів. Також місто було частиною Речі Посполитої. Архітектура міста ввібрала в себе всю цю спадщину. На жаль, радянська влада тут багато чого знищила, та все ж місту вдалося зберегти чимало пам’яток архітектури.

Оренда квартири в Луцьку

Мешканці таких міст, як Київ та Львів, без сліз на ці цифри не зможуть дивитися. Адже найдешевші варіанти стартують від 3 тис. грн. Однак у цих квартирах і ремонт гірший, і розташування, і техніка може бути не вся.

Загалом середній цінник у місті для житла середнього класу – 4,5-6,5 тис. грн. Є, звісно, і дорожчі приклади – і за 7 тис. грн, і за 8 тис. грн. А от квартир, що коштують дорожче 10 тис. грн/місяць, не так вже й багато. Зазвичай там хороший ремонт та й кімнат не менше трьох.

Середня зарплатня у Волинській області

Згідно з даними Держстату, Волинська область закрила 2021 рік із середньою зарплатою 14 568 грн (середня зарплата в Україні – 17 453 грн). Проте Волинь не перебуває зовсім вже в аутсайдерах, приблизно такі самі зарплати в більшості наших областей. Ба більше, ми говоримо про Луцьк, а в містах середній заробіток завжди вищий, ніж у регіоні.

Транспорт у Луцьку

Вартість разового проїзду в маршрутному автобусі у Луцьку – 8 грн. А от проїзд у тролейбусі коштуватиме 6 грн.

До речі, врахуйте, що у Луцьку за проїзд можна розрахуватися лише карткою або за допомогою застосунку. Купити ту саму картку або встановити програми можна на сайті City Card. Фізичну картку можна купити у супермаркетах, ТРЦ та навіть кафетеріях. Коштує вона 35 грн.

Застосунок доволі просто встановити та підтягнути свою банківську картку.

Для зручності пересування у Луцьку створили мобільний додаток CityBus Луцьк, який моніторить громадський транспорт. Ви можете відстежувати потрібні маршрути в режимі онлайн. У коментарях користувачі пишуть, що іноді бувають збої, але загалом застосунок корисний. Та й коштує він недорого – лише $0,99.

Однак якщо громадський транспорт вам не підходить, можете орендувати автомобіль. Якщо орендувати машину на добу, цінник становитиме близько €23 (736 грн). Але якщо брати автомобіль одразу на місяць, то ціна за добу впаде до €16 (512 грн). За 30 днів ви одразу викладете 15 360 грн. І варто зазначити, що як приклад ми взяли найбюджетніший варіант – Chevrolet Spark/Ravon2.

Також вам доведеться купувати ще й паливо. Бензин А-92 коштує від 30,6 до 33,5 грн, А-95 – від 31,6 до 34,25.

Ціни на продукти на харчування

Загалом ціни на продукти не будуть сильно відрізнятися інших українських міст. Насамперед тому, що у Луцьку працюють мережеві супермаркети, такі як АТБ, Сільпо, Еко-Маркет.

Середні ціни на продукти у Луцьку:

Вода (0,33-літрова пляшка) – 7,24 грн;

Молоко (1 л) – 21,18 грн;

Буханець білого хліба (0,5 кг) – 11,53 грн;

Білий рис (1 кг) – 24,40 грн;

Яйця (12 штук) – 26,28 грн;

Курячі грудки (1 кг) – 80,98 грн;

Яблука (1 кг) – 17,43 грн;

Апельсини (1 кг) – 32,71 грн;

Картопля (1 кг) – 8,58 грн;

Цибуля (1 кг) – 14,21 грн.

Також у місті безліч різних закладів, куди можна піти на обід чи вечерю. Зокрема, працюють бюджетні франшизи Львівські круасани та Арома Кава, середній чек яких (за каву та круасан) не більше за 100 грн. Поціновувачі піци можуть піти в заклад Фелічіта, де цінники на півкілограмові піци стартують від 70 грн. За класичним ресторанним меню йдіть до готельно-ресторанного комплексу Patio Di Fiori. Попри обстановку та позиціювання, ціни там демократичні. Найдорожча страва – 280 грн за Стейк Рибай, а решта страв коштує в середньому від 70 до 130 грн. Для посиденьок за пивом у п’ятницю ввечері підходить атмосферний ресторан Бравий Швейк.

Інтернет у Луцьку

У місті працює близько 10 провайдерів, і середній чек за їхню послугу коливається від 100 до 200 грн, залежно від умов.

Так, компанія Київстар пропонує платити 250 грн/місяць за 100 мбіт/с. Компанія Воля, зі свого боку, пропонує швидкість 100 мбіт/с за 200 грн, а 200 мбіт/с – за 280 грн.

Провайдер Luxlink пропонує на вибір більше варіантів підключення: 20 Мбіт/с за 120 грн, 50 Мбіт/с за 140 грн, 100 Мбіт/с за 170 грн, 300 Мбіт/с за 240 грн.

Тут необхідно дивитися за адресою проживання, який конкретно провайдер обслуговує ваш будинок.

На жаль, для любителів віддаленої роботи поза домом у Луцьку біда з коворкінгами. Єдине місце такого типу – Innerspace – закрилося.

Погода в Луцьку

Загалом Луцьк далекий від тропічних показників. Найтепліший місяць – серпень. Середні показники денної та нічної температури протягом серпня становлять 24,6°С та 15,8°С відповідно.

Найменше опадів у Луцьку в листопаді (27,4 мм). А ось найбільше – у травні (88,7 мм).

Згідно з таблицею порівняння сонячних, хмарних та похмурих днів, то в липні, серпні та вересні хоча б половина місяця сонячна.

А ось з листопада до березня включно сонячних днів від двох до восьми.

Із плюсів – середня швидкість вітру протягом усього року не перевищує 5 м/с.

Медицина в Луцьку

У Луцьку, окрім державних клінік, є багато приватних. Це і представники всеукраїнської мережі, і місцеві.

Зокрема, у Луцьку працює Оксофорд Медікал. У клініки непогане розташування – неподалік від центру міста (вул. Є. Сверстюка).

Загалом там здійснюється діагностика та лікування всіх основних напрямків.

Також є клініка сімейної медицини Біхелсі та Центр сімейного здоров’я.

Ще у місті функціонує Медичний центр професора Цюха.

Для тих, хто працює віддалено за комп’ютером, буде корисно знати, де поправити зір. У Луцьку можете йти до Центру відновлення зору Анатолія Совви.

Карантин у Волинській області

Станом на 6 лютого Волинська область перебуває в помаранчевій зоні карантину. Проте показники в регіоні зростають явно не в кращий бік. Тому якщо така динаміка збережеться, область переведуть у червону карантинну зону.

Наразі там під забороною масові заходи, якщо на людину припадає менш як 4 кв. м. Кінозали не можна заповнювати більше ніж на 50%.

У фітнес-центрах на одну особу мають припадати 10 кв. м.

Школи та дитсадки працюють стаціонарно, якщо працівники навчальних закладів мають щеплення.

Проте місцева влада залишає за собою право на запровадження додаткових обмежень.