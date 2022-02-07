Луцк отлично подойдет для удаленной работы, если ваша цель — сбежать из города-миллионника. Он тихий и уютный. Еще одним плюсом будет его бюджетность.

Луцк — один из самых старых городов нашей страны. Год его основания неизвестен, но первое упоминание о нем датируется 1085 годом.

Расцвета Луцк достиг во времена, когда на часть территорий современной Украины распространилась власть правителей Великого Княжества Литовского. Луцк был неофициальной столицей княжества. Здесь даже построили замок, который сохранился до наших дней. Также город был частью Речи Посполитой. Архитектура города впитала в себя все это наследие. К сожалению, советская власть многое здесь уничтожила, но все же городу удалось сохранить немало памятников архитектуры.

Аренда квартиры в Луцке

Жители таких городов, как Киев и Львов, без слез на эти цифры смотреть не смогут. Ведь самые дешевые варианты стартуют от 3 тыс. грн. Однако в этих квартирах и ремонт похуже, и расположение, и техника может быть не вся.

В целом средний ценник по городу для жилья среднего класса — 4,5-6,5 тыс. грн. Есть, конечно, примеры и подороже — и за 7 тыс. грн, и за 8 тыс. грн. А вот квартир, которые стоят больше 10 тыс. грн/месяц, не так уж и много. Как правило, там и ремонт хороший, и комнат не меньше трех.

Средняя зарплата в Волынской области

Согласно данным Госстата, Волынская область закрыла 2021 год со средней зарплатой в 14 568 грн (средняя зарплата по Украине — 17 453). Однако Волынь не находится совсем уж в аутсайдерах, примерно такие же зарплаты в большинстве наших областей. Тем более, мы говорим о Луцке, а в городах средний заработок всегда выше, чем по региону.

Транспорт в Луцке

Стоимость разового проезда в маршрутном автобусе Луцка — 8 грн. А вот проезд в троллейбусе обойдется в 6 грн.

Кстати, учтите, что в Луцке за проезд можно рассчитаться только карточкой или при помощи приложения. Купить эту самую карточку или установить приложения можно на сайте City Card. Физическую карточку можно купить в супермаркетах, ТРЦ и даже кафетериях. Стоит она 35 грн.

Приложение достаточно просто установить и подтянуть свою банковскую карточку.

Для удобства передвижения в Луцке создали мобильное приложение CityBus Луцк, которое мониторит общественный транспорт. Вы можете в режиме онлайн отслеживать нужные маршруты. В комментариях пользователи пишут, что иногда бывают сбои, но в целом приложение полезное. Да и стоит оно недорого — всего $0,99.

Но если общественный транспорт вам не подходит, можете арендовать автомобиль. Арендовать машину на сутки стоит около €23 (736 грн). Однако если автомобиль брать сразу на месяц, то цена за сутки упадет до €16 (512 грн). За 30 дней вы выложите сразу 15 360 грн. Но стоит отметить, что в качестве примера мы взяли самый бюджетный вариант — Chevrolet Spark/Ravon2.

Также вам придется закупаться еще и топливом. Бензин А-92 стоит от 30,6 до 33,5 грн, А-95 — от 31,6 до 34,25.

Цены на продукты питания

В целом цены на продукты не будут слишком отличаться от других украинских городов. В первую очередь потому, что в Луцке работают сетевые супермаркеты, такие как АТБ, Сильпо, Эко-Маркет.

Средние цены на продукты в Луцке:

Вода (0,33-литровая бутылка) – 7,24 грн;

Молоко (1 л) – 21,18 грн;

Буханка белого хлеба (0,5 кг) — 11,53 грн;

Белый рис (1 кг) – 24,40 грн;

Яйца (упаковка на 12 штук) – 26,28 грн;

Куриные грудки (1 кг) – 80,98 грн;

Яблоки (1 кг) – 17,43 грн;

Апельсины (1 кг) – 32,71 грн;

Картофель (1 кг) – 8,58 грн;

Лук (1 кг) – 14,21 грн.

Также в городе множество разных заведений, куда можно пойти на обед или ужин. В частности, работают бюджетные франшизы Львовские круассаны и Арома Кава, средний чек которых (за кофе и круассан) не более 100 грн. Любители пиццы могут отправиться в заведение Феличита, где ценники на полукиллограмовые пиццы стартуют от 70 грн. За классическим ресторанным меню идите в отельно-ресторанный комплекс Patio Di Fiori. Несмотря на обстановку и позиционирование, цены там демократичные. Самое дорогое блюдо — 280 грн за Стейк Рибай, а остальные блюда стоят в среднем от 70 до 130 грн. Для посиделок за пивом в пятницу вечером подходит атмосферный ресторан Бравый Швейк.

Интернет в Луцке

В городе работает около 10 провайдеров, и средний чек за их услугу колеблется от 100 до 200 грн в зависимости от условий.

Так, компания Киевстар предлагает платить 250 грн/месяц за 100 мбит/с. Компания Воля, со своей стороны, предлагает скорость в 100 мбит/с за 200 грн, а в 200 мбит/с — за 280 грн.

Провайдер Luxlink предлагает на выбор больше вариантов подключения: 20 мбит/с за 120 грн, 50 мбит/с за 140 грн, 100 мбит/с за 170 грн, 300 мбит/с за 240 грн.

Следует смотреть по адресу проживая, какой именно провайдер обслуживает ваш дом.

К сожалению, для любителей удаленной работы вне дома в Луцке беда с коворкингами. Единственное пространство такого типа — Innerspace — закрылось.

Погода в Луцке

В целом Луцк далек от тропических показателей. Самый теплый месяц — август. Средние показатели дневной и ночной температур в течение августа составляют 24,6°С и 15,8°С соответственно.

Меньше всего осадков в Луцке в ноябре (27,4 мм). А вот самый дождливый месяц — май (88,7 мм).

Согласно таблице сравнения солнечных, облачных и пасмурных дней в июле, августе и сентябре хотя бы половина месяца солнечная. А вот в другие месяцы (с ноября по март включительно) солнечных дней от двух до восьми.

Из плюсов — средняя скорость ветра на протяжении всего года не превышает 5 м/с.

Медицина в Луцке

В Луцке, кроме государственных клиник, работает много частных. Это как представители всеукраинской сети, так и местные.

В частности, в Луцке работает Оксофорд Медикал. У клиники неплохое расположение — недалеко от центра города (ул. Е. Сверстюка). В целом там проводится диагностика и лечение всех основных направлений.

Также в городе есть клиника семейной медицины Бихелси и Центр семейного здоровья.

Еще в городе функционирует Медицинский центр доктора Цюха.

Для любителей работать удаленно за компьютером будет полезно знать, где поправить зрение. В Луцке можете идти в Центр восстановления зрения Анатолия Соввы.

Карантин в Волынской области

По состоянию на 6 февраля Волынская область пребывает в оранжевой зоне карантина. Однако показатели в регионе растут явно не лучшую сторону. Поэтому, если такая динамика не прекратится, область переведут в красную карантинную зону.

На данный момент там под запретом массовые мероприятия, если на одного человека приходится меньше 4 кв. м. Кинозалы нельзя заполнять больше чем на 50%.

В фитнес-центрах на одного человека должны приходиться 10 кв. м.

Школы и детсады работают стационарно, если сотрудники учебных заведений имеют прививки.

Однако местные власти оставляют за собой право на введение дополнительных ограничений.