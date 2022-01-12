Блакитні бухти, білий пісок, тропічні гаї. Навіть якщо ви не любитель пляжного відпочинку, після перебування на цих пляжах, ваша думка може змінитися. Краєвиди, які радують око та захоплюють дух, їх хочеться досліджувати, фотографувати та повертатися знову і знову.

Топ найкрасивіших пляжів світу за версією Instagram – далі в матеріалі.

Райський пляж, Таїланд

У рейтингу найкрасивіші пляжі світу перше місце посідає Райський пляж у Таїланді. Саме його користувачі Instagram найбільше згадують на платформі та залишають відповідні хештеги.

Пляж Келінгкінг, Балі

Далі йде пляж Келінгкінг на Балі. Довжина пляжу лише 100 метрів. До нього можна дістатися лише човном, тому він дуже ексклюзивний.

Південний пляж, Маямі

Довжина Південного пляжу в Маямі понад три кілометри.

Це популярне місце серед місцевих жителів і туристів, а також великий центр розваг із сотнями нічних клубів, ресторанів, бутіків і готелів.

Бонді-Біч, Сідней

Щороку Бонді-Біч пляж відвідують понад 2,7 млн ​​осіб. Він найвідоміший своєю культурою серфінгу, а також є домом для деяких диких тварин.

Зграї китів і дельфінів були помічені в затоці протягом кількох місяців міграції, іноді можна побачити пінгвінів.

Пляж Понта-Негра, Бразилія

Завершує п’ятірку найкрасивіших пляжів світу за версією Instagram пляж Понта-Негра в Бразилії.

Тут розташована визначна пам’ятка міста Натал Морро-ду-Карека – велика дюна.

На піску стоять намети, в яких продають їжу та напої, а у воді часто можна побачити різнокольорові рибальські човни.

Шосте місце у рейтингу займає пляж Ла Барселонета в Барселоні.

Далі йде Затока Майя в Таїланді, Ерлі-Біч в Австралії та Скляний пляж у Каліфорнії.

Десятку найкращих пляжів замикає пляж Веніс-Біч у Каліфорнії.