Лазурные бухты, белоснежный песок, тропические рощи. Даже если вы не любитель пляжного отдыха, то после пребывания на этих пляжах, ваше мнение может измениться. Пейзажи, которые радуют глаз и захватывают дух, их хочется исследовать, фотографировать и возвращаться вновь и вновь.

Топ самых красивых пляжей мира по версии Instagram — далее в материале.

Райский пляж, Таиланд

В рейтинге самые красивые пляжи мира первое место занимает Райский пляж в Таиланде. Именно его пользователи Instagram больше всех упоминают на платформе и оставляют соответствующие хэштеги.

Пляж Келингкинг, Бали

Далее идет пляж Келингкинг на Бали. Продолжительность пляжа всего 100 метров. До него можно добраться лишь на лодке, поэтому он очень эксклюзивен.

Южный пляж, Майами

Продолжительность Южного пляжа в Майами более трех километров.

Это популярное место среди местных жителей и туристов, а также крупный центр развлечений с сотнями ночных клубов, ресторанов, бутиков и отелей.

Бонди-Бич, Сидней

Каждый год Бонди-Бич пляж посещают более 2,7 млн ​​человек. Он наиболее известен своей культурой серфинга, а также является домом для некоторых диких животных.

Стаи китов и дельфинов были замечены в заливе в течение нескольких месяцев миграции, иногда можно увидеть пингвинов.

Пляж Понта-Негра, Бразилия

Завершает пятерку красивых пляжей мира по версии Instagram пляж Понта-Негра в Бразилии.

Здесь находится достопримечательность города Натал Морро-ду-Карека — большая дюна.

На песке стоят палатки, в которых продают еду и напитки, а в воде часто можно увидеть разноцветные рыбацкие лодки.

Шестое место в рейтинге занимает пляж Ла Барселонета в Барселона.

Далее идет Залив Майя в Таиланде, Эрли-Бич в Австралии и Стеклянный пляж в Калифорнии.

Десятку лучших пляжей замыкает пляж Венис-Бич в Калифорнии.