На сервісі Airbnb з’явилася можливість бронювання житла Шрека з однойменного мультфільму. Його нерухомість розташована в Шотландії, і переночувати можна буде лише кілька ночей.

Так, орендарем виступає Віслюк – вірний приятель огра, який може і не знати про авантюру свого парнокопитного приятеля. Будинок Шрека можна орендувати в період з 27 по 29 жовтня.

Примітно, що за такий безцінний досвід не доведеться платити – Осел не візьме з гостей золоті монети. Це данина поваги тому, що болото Шрека стало притулком для казкових істот.

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Загалом, у нього можуть заселитися до трьох осіб, і дітям до п’яти років туди також не потрапити. Щоправда, в комфорті жити не вийде – у самому будинку немає жодних зручностей. Туалет розташований за 20 метрів від основного будинку.

Це не перше незвичайне оголошення Airbnb за останній час – у серпні стало відомо, що Міла Куніс і Ештон Кутчер здають свій пляжний будинок в оренду. У ньому є джакузі і вихід на пляж за кілька кроків від самого будинку.

Фото: Airbnb