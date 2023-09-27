На сервисе Airbnb появилась возможность бронирования жилья Шрека из одноименного мультфильма. Его недвижимость расположена в Шотландии, и переночевать можно будет всего несколько ночей.

Так, арендатором выступает Осел — верный приятель огра, который может и не знать об авантюре своего парнокопытного приятеля. Дом Шрека можно арендовать в период с 27 по 29 октября.

Примечательно, что за такой бесценный опыт не придется платить — Осел не возьмет с гостей золотые монеты. Это дань уважения тому, что болото Шрека стало приютом для сказочных существ.

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Всего в него могут заселиться до трех человек, и детям до пяти лет туда также не попасть. Правда, в комфорте жить не получится — в самом доме нет никаких удобств. Туалет расположен в 20 метрах от основного дома.

Это не первое необычное объявление Airbnb за последнее время — в августе стало известно, что Мила Кунис и Эштон Кутчер сдают свой пляжный дом в аренду. В нем есть джакузи и выход на пляж в нескольких шагах от самого дома.

Фото: Airbnb