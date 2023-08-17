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З джакузі та видом на море: Міла Куніс і Ештон Кутчер запрошують пожити у своєму будинку

17 Серпня 2023, 13:35
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Ештон Кутчер

Голлівудські актори Міла Куніс і Ештон Кутчер здають свій будинок в оренду. Пожити в нерухомості знаменитостей на пляжі може кожен охочий, заздалегідь забронювавши місце.

Так, будинок розташований у Санта-Барбарі в Каліфорнії – оцінити інтер’єр, вартість і правила оренди можна на сайті Airbnb.

Гості зможуть не тільки відпочити в одній із двох спалень, а й приготувати сніданок на кухні. На вулиці на відкритій терасі розташоване джакузі, звідти відкривається вид на море і вихід одразу на пляж.

Ештон Кутчер

Зіркова пара також склала список порад, що можна зробити під час відпочинку в пляжному будинку.

– Під час вашого перебування насолоджуйтеся всім, що може запропонувати наш пляжний будинок. Ви можете насолоджуватися філіжанкою кави на пляжі, прогулятися стежками поблизу та побачити чудові краєвиди, оцінити закуски, побувати в магазинах поблизу та купатися в літніх променях, – повідомляється на сайті Airbnb.

Схоже, акція одноразова – забронювати житло можна з 16 по 19 серпня, і воно розраховане на чотирьох гостей.

Нагадаємо, що Кутчер і Куніс зібрали $35 млн на допомогу Україні в перші тижні повномасштабного вторгнення. Не секрет, що Міла родом із Чернівців, і вона пишається тим, що українка.

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Ештон Катчер Міла Куніс
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