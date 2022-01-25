Через сильний снігопад, який продовжується вже кілька днів, з Туреччини не можуть вилетіти українці. Авіакомпанії масово скасовують та переносять рейси.

Пасажирам на аеровокзалах доводиться чекати по 15-20 годин. Представники авіакомпаній поки не можуть спрогнозувати, коли відновляться перельоти. Ба більше, ні їжею, ні водою пасажирів не забезпечували майже добу.

Пасажир Володимир прилетів в аеропорт вчора об 11.20. Він пройшов реєстрацію, проте навіть за власний кошт не може отримати готель. Авіакомпанія SkyUp вирішити питання з перельотом не може, а в аеропорту панує хаос.

– Ми перебуваємо в аеропорту в Стамбулі вже понад добу. За цей час нас погодували двічі. Вчора дали бутерброд і сік, сьогодні – сендвіч і сік. Народ спав, де міг і як міг. Не було жодного повідомлення від нашої авіакомпанії. Ми пишемо їм в чат, вони відповідають, що роблять все можливе, щоб нас погодувати або вивезти звідси. Але наразі нічого невідомо. Всі рейси скасовані, не лише наш. Люди сваряться, кричать Ганьба турецьким авіалініям і вимагають готель, – розповів Володимир.

За словами Володимира, в аеропорт приїжджав консул, який пообіцяв допомогти пасажирам.

– До нас приїжджав консул і пообіцяв, що допоможе щось вирішити. Але поки від нього дзвінка немає. Ми не можемо ні прийняти душ, ні поїсти, з нами на борту є маленькі діти. На сайті SkyUp пишуть, що ми вилетіли о 15.30, але за сьогодні жоден літак тут не приземлився і не вилетів, – додав Володимир.

На офіційному сайті SkyUp повідомили, що через негоду дороги перекриті і у авіакомпанії немає можливості організувати трансфер у готелі.

– Пасажирам надається харчування і вода в терміналі очікування. Через ускладнені дорожні умови постачання води та їжі до аеропорту відбувається з затримками. Разом із партнерами ми робимо усе від нас залежне, щоб забезпечити зручні умови очікування за наявних обставин. Ми готові вилітати, щойно аеропорт Стамбула повернеться до штатного режиму роботи, – повідомили в SkyUp. На ситуацію в Стамбулі відреагував речник міністерства закордонних справ України Олег Ніконенко. Він зазначив, що українські дипломати перебувають в аеропорту задля надання консульської допомоги пасажирам, які не можуть вилетіти до Києва. Українські дипломати перебувають в а/п Стамбула задля надання консульської допомоги українцям, які не можуть вилетіти до Києва через погодні умови. Вони взаємодіють із адміністрацією і авіаперевізниками, аби забезпечити нагальні потреби пасажирів та якнайшвидше відновлення рейсів — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) January 25, 2022