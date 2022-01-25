Из-за сильного снегопада, который продолжается уже несколько дней, из Турции не могут вылететь украинцы. Авиакомпании массово отменяют и переносят рейсы.

Пассажирам на аэровокзалах приходится ждать по 15-20 часов. Представители авиакомпаний пока не могут спрогнозировать, когда возобновятся перелеты. Более того, ни едой, ни водой пассажиров не обеспечивали почти сутки.

Пассажир Владимир прилетел в аэропорт вчера в 11.20. Он прошел регистрацию, однако даже за свой счет не может получить отель.

По его словам, авиакомпания Ryanair решить вопрос с перелетом не может, а в аэропорту царит хаос.

— Мы находимся в аэропорту в Стамбуле уже более суток. За это время нас покормили дважды. Вчера дали бутерброд и сок, сегодня – сэндвич и сок. Народ спал, где мог и как мог. Не было сообщения от нашей авиакомпании. Мы пишем им в чат, они отвечают, что делают все возможное, чтобы нас покормить или увезти отсюда. Но пока ничего не известно. Все рейсы отменены, не только наш. Люди ссорятся, кричат ​​Позор турецким авиалиниям и требуют гостиницу, – рассказал Владимир.

По словам Владимира, в аэропорт приезжал консул, который пообещал помочь пассажирам.

– К нам приезжал консул и пообещал, что поможет что-то решить. Но пока от него нет звонка. Мы не можем ни принять душ, ни поесть, с нами на борту есть маленькие дети. На сайте SkyUp пишут, что мы вылетели в 15.30, но сегодня ни один самолет здесь не приземлился и не вылетел, — добавил Владимир.

На официальном сайте SkyUp сообщили, что из-за непогоды дороги перекрыты и у авиакомпании нет возможности организовать трансфер в отели.

— Пассажирам предоставляется питание и вода в терминале ожидания. Из-за усложненных дорожных условий поставка воды и еды в аэропорт происходит с задержками. Вместе с партнерами мы делаем все от нас зависящее, чтобы обеспечить удобные условия ожидания при имеющихся обстоятельствах. Мы готовы вылетать, как только аэропорт Стамбула вернется в штатный режим работы, — сообщили в SkyUp.

На ситуацию в Стамбуле отреагировал представитель министерства иностранных дел Украины Олег Никоненко.

Он отметил, что украинские дипломаты находятся в аэропорту для предоставления консульской помощи пассажирам, которые не могут вылететь в Киев.

Українські дипломати перебувають в а/п Стамбула задля надання консульської допомоги українцям, які не можуть вилетіти до Києва через погодні умови. Вони взаємодіють із адміністрацією і авіаперевізниками, аби забезпечити нагальні потреби пасажирів та якнайшвидше відновлення рейсів — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) January 25, 2022