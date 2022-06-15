Про те, що курортний сезон в Одесі відміняється, місцеві урядники повідомили населенню ще восени. Зазвичай місто відкриває свої двері для пляжного туризму 1 травня. На цю дату завжди припадає три вихідних. Тож люди з усієї країни і навіть з-за кордону їдуть в Одесу на вікенд. Відкриваються пляжні клуби з басейнами та дискотеками, на пляжах вже пропонують в оренду шезлонги та їжу і напої. Втім, цьогоріч війна внесла свої корективи.

Щоб завадити російським кораблям підійти до берега та висадити десант, у військовій адміністрації вирішили замінувати узбережжя. Населення попередили, встановили обмежувальні таблички з надписами Міни та обгородили зону з піском червоними сигнальними стрічками. Втім, людей це не налякало, і вони, нехтуючи заборонами, почали приходити на пляжі засмагати та навіть купатися в морі.

Напередодні у курортній Грибівці сталася трагедія. Чоловік, до речі, переселенець із Донеччини, пішов купатися в морі та підірвався на міні й загинув на очах у своєї дружини та сина. І навіть після цієї трагедії одеські пляжі все одно всіяні людьми, яким байдуже. Тож поліцейським увірвався терпець і вони почали роздавати на пляжах повістки до військкоматів. Бо серед відпочивальників чимало чоловіків. І поки одні віддають своє життя на передовій, інші п’ють пиво та засмагають на замінованих пляжах.

Зараз дивляться

– Ми вже стомилися щодня закликати людей не нехтувати правилами безпеки. Ми бачимо, що люди ігнорують, люди наражають себе на небезпеку. Нехтують правилами безпеки і приходять на море, приводять дітей і намагаються відпочивати попри заборону. Тому до нас приєдналися хлопці з військкомату київського району, нашого міста. Тому працюємо разом, перевіряємо кандидатів, ті, хто є кандидатом, можуть отримати запрошення до військкомату незалежно від місця мешкання та прописки, – розповідає очільниця відділу комунікації патрульної поліції Одеси.

Без купання у морі та засмаги на пляжі: як можна відпочити в Одесі в умовах війни / 2 зображення

Через війну чимало підприємців були змушені зачинити свої готелі та ресторани. Володимир Осадчук, власник бази відпочинку на 10-й станції Великого Фонтану. Його комплекс розташований прямісінько на узбережжі. Через те, що є постійна загроза ракетних обстрілів, щоб не наражати на небезпеку своїх клієнтів, вирішив цьогоріч не відчинятися.

– Дуже великі збитки з початку війни. Те, що стосується готелю – одразу скасували всі бронювання, в тому числі й на літній сезон. А оскільки готель не може взимку стояти без опалення, без охорони, без підтримки, то звісно, ми на це все витрачали дуже великі кошти. Взимку це було близько 150-200 тис. на місяць, ну а влітку, мабуть, десь 150 тис. грн на місяць.

Втім, приїхати в Одесу на кілька днів, щоб перезавантажитися, відволіктися від війни та трохи розважитися, все ж таки можна. На чисельні прохання місцевих підприємців, у військовій адміністрації дозволили працювати пляжним клубам, у яких є власна тераса та басейн. Вони мають слідкувати, щоб відпочивальники не лізли до піску і моря. Та у випадку повітряної тривоги надати людям укриття.

– Розважальним закладам не можна працювати у нічний час. Завершити роботу вони повинні не пізніше 22.00, що дозволить завершити роботу та безпечно дістатися домівок працівникам закладів і відпочивальникам. Заборонено проведення дискотек, концертів та святкових заходів, майстер-класів, банкетів та гучних масових заходів із великим скупченням людей, – каже речник одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

Через відсутність туристів вартість житла на літо в Одесі дуже знизилася. Наприклад, апартаменти біля моря можна знайти за 800 грн на добу. Минулого року ціни на такі пропозиції були втричі дорожчі. Квартиру біля моря можна зняти за 400 грн на добу, а номер у готелі в середмісті від 500 грн.

Із розваг – в Одесі працюють деякі ресторани біля моря і кілька пляжних клубів. Ціни на шезлонги становлять від 200 грн. А 18 червня в Аркадії планують відкрити аквапарк. Вхід коштує від 300 грн за дорослого та 200 грн за дитину.