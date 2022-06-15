О том, что курортный сезон в Одессе отменяется, местные чиновники сообщили населению еще осенью. Обычно город открывает свои двери для пляжного туризма 1 мая. На эту дату всегда приходится три выходных. Поэтому люди со всей страны и даже из-за границы едут в Одессу на уик-энд. Открываются пляжные клубы с бассейнами и дискотеками, на пляжах предлагают в аренду шезлонги и еду и напитки. Впрочем, война внесла свои коррективы.

Чтобы помешать российским кораблям подойти к берегу и высадить десант, в военной администрации решили заминировать побережье. Население предупредили, установили ограничительные таблички с надписями Мины и огородили зону с песком красными сигнальными лентами. Впрочем, людей это не испугало, и они, пренебрегая запретами, начали приходить на пляжи загорать и даже купаться в море.

Накануне в курортной Грибовке произошла трагедия. Мужчина, кстати, переселенец из Донбасса, пошел купаться в море и взорвался на мине, погиб на глазах у своей жены и сына. И даже после этой трагедии одесские пляжи все равно усеяны людьми, которым безразлично. Поэтому у полицейских лопнуло терпение, и они начали раздавать на пляжах повестки в военкомат. Ибо среди отдыхающих немало мужчин. И пока одни отдают жизнь на передовой, другие пьют пиво и загорают на заминированных пляжах.

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– Мы уже устали каждый день призывать людей не пренебрегать правилами безопасности. Мы видим, что люди игнорируют, люди подвергают себя опасности. Пренебрегают правилами безопасности и приходят на море, приводят детей и пытаются отдыхать, несмотря на запрет. Поэтому к нам присоединились ребята из военкомата киевского района нашего города. Поэтому работаем вместе, проверяем кандидатов, те, кто является кандидатом, могут получить приглашение в военкомат независимо от места жительства и прописки, – рассказывает глава отдела коммуникации патрульной полиции Одессы.

Без купания в море и загара на пляже: как можно отдохнуть в Одессе в условиях войны / 2 images

Из-за войны многие предприниматели были вынуждены закрыть свои отели и рестораны. Владимир Осадчук, владелец базы отдыха на 10-й станции Большого Фонтана. Его комплекс расположен прямо на побережье. Поскольку есть постоянная угроза ракетных обстрелов, чтобы не подвергать опасности своих клиентов, решил в этом году не открываться.

– Очень большие убытки с начала войны. Что касается отеля – сразу отменили все бронирования, в том числе и на летний сезон. А поскольку гостиница не может зимой стоять без отопления, без охраны, без поддержки, то, конечно, на это все тратили очень большие средства. Зимой это было около 150-200 тыс. в месяц, ну а летом должно быть где-то 150 тыс. грн в месяц.

Впрочем, приехать в Одессу на несколько дней, чтобы перезагрузиться, отвлечься от войны и немного развлечься, все же можно. По многочисленным просьбам местных предпринимателей, в военной администрации разрешили работать пляжным клубам, у которых есть собственная терраса и бассейн. Они должны следить, чтобы отдыхающие не лезли к песку и морю. И в случае воздушной тревоги предоставить людям укрытие.

– Развлекательным заведениям нельзя работать в ночное время. Завершить работу они должны не позже 22.00, что позволит завершить работу и безопасно добраться домой работникам заведений и отдыхающим. Запрещено проведение дискотек, концертов и праздничных мероприятий, мастер-классов, банкетов и громких массовых мероприятий с большим скоплением людей, – говорит спикер одесской военной администрации Сергей Братчук.

Из-за отсутствия туристов стоимость жилья на лето в Одессе сильно снизилась. К примеру, апартаменты у моря можно снять за 800 грн в сутки. В прошлом году цены на такие предложения были втрое дороже. Квартиру у моря можно снять за 400 грн в сутки, а номер в отеле в центре города от 500 грн.

В Одессе работают некоторые рестораны у моря и несколько пляжных клубов. Цены на шезлонги стоят от 200 грн. А 18 июня в Аркадии планируют открыть аквапарк. Вход стоит от 300 грн за взрослого и 200 грн за ребенка.