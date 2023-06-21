Німеччина – досить популярна країна серед українців. Центр Європи приваблює своєю близькістю та красивими місцями, цікавою архітектурою та унікальним стилем життя. Однак, як і в будь-якій країні, є правила та заборони, які стосуються і речей для ввезення.

Факти ICTV склали детальний перелік того, що не можна ввозити до Німеччини. Ця європейська країна сусідить з іншими сімома державами, але правила для ввезення одні для всіх. Однак, якщо взяти за приклад польсько-німецький кордон, то при перетині перевірок немає.

Що не можна ввозити до Німеччини

Молочну та м’ясну продукцію – сир, молоко, йогурти, сало, яйця, ковбаси, м’ясні консерви.

Картоплю.

Виноградне листя і лозу.

Підроблені медикаменти, які вважаються за допінг.

Підроблені товари – DVD-диски, парфуми та одяг.

Понад €10 тис. готівкою – таку суму потрібно декларувати.

Що можна ввозити до Німеччини

Рибу і морепродукти масою до 20 кг.

Ікру осетрових – не більше 125 г на людину.

Мед – до 2 кг.

Їстівні гриби – до 2 кг.

Ліки, вітаміни та харчові добавки.

Один блок сигарет, 100 сигарил або 50 сигар.

Літр алкоголю міцніше 22 градусів, 4 л не ігристого вина або 16 л пива.

Раніше на Фактах ICTV детально розписали, що можна і не можна ввозити до Польщі. Список доволі схожий, але краще перед поїздкою переконатися, що всі речі – легальні.