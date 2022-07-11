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Пощастило вижити: британського туриста накрила лавина, яку він знімав на відео

11 Липня 2022, 15:38
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Пощастило вижити: британського туриста накрила лавина, яку він знімав на відео

Турист із Великої Британії Гаррі Шиммін зняв відео, як прямо на нього сходить лавина. Чоловік перебував у Киргизстані та став свідком обвалення льодовика в горах Тянь-Шань.

Природне явище було увечері 8 липня. Крім Шимміна, у групі ще було вісім британців і один американець, проте Гаррі вирішив відокремитися від них, щоб сфотографуватися. Він дістав телефон і почав знімати, очевидно, не розраховуючи на те, що лавина дістане до нього.

– Поки я фотографувався, почув позаду себе звук глибокого тріску льоду. Тут розпочинається відео. Я був там уже кілька хвилин, тому знав, що поряд зі мною є місце для укриття, – написав Гаррі в Instagram.

На відео можна побачити, що лавина стрімко наближається до туриста і в останній момент він встигає сховатись за великим каменем. В результаті він був покритий шаром снігу, проте на тілі не утворилося жодної подряпини. Зазначає, в якийсь момент подумав, що може померти.

Зараз дивляться

– Тільки згодом ми зрозуміли, наскільки нам пощастило. Якби ми пройшли на п’ять хвилин далі в поході, ми всі були б мертві. Якщо уважно подивитися на відео, то можна побачити слабку сіру доріжку, що в’ється по траві – це був шлях. Ми перетнули його дещо згодом, йдучи серед масивних крижаних валунів і каміння… Що ще гірше, стежка проходить уздовж невисокого хребта, приховуючи гору від очей, тому ми почули б рев тільки перед тим, як згасне світло, – сказав Шиммін.

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