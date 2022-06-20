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У Києві перевірили всі парки та сквери на вибухівку: де заборонено гуляти

20 Червня 2022, 16:52
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Маріїнський парк
Джерело: Depositphotos

У Києві успішно перевірили всі парки та сквери на вибухонебезпечні предмети. Щоправда, далеко не всі зелені зони доступні для прогулянок у столиці.

Про це заявили у КМВА.

Під забороною ще 8 територій, які частково або повністю недоступні для прогулянок:

Зараз дивляться
  • частина парку Лиса Гора у Голосіївському районі;
  • частина парку Кіото у Лісовому масиві;
  • парк Деснянський у Деснянському районі;
  • парк Муромець;
  • частина парку на острові Труханів;
  • частина парку Пуща-Водиця;
  • частина Маріїнського парку.

У військовій адміністрації додали, що решта парків безпечна для відвідування – їхня перевірка здійснювалася завдяки ГУ ДСНС України спільно з мобільним рятувальним центром швидкого реагування.

Київ поступово відкривають як для прогулянок, так і для поїздок на авто – з 20 червня у столиці для проїзду доступні міст Метро та Патона. Це допоможе зменшити пробки на дорогах з огляду на кількість людей, які повернулися до Києва. У місті вже дозволено автомобільний рух Південним, Дарницьким та Північним мостами.

Мер столиці Віталій Кличко закликав водіїв дотримуватися правил ПДР, швидкісного режиму, а також пропускати швидку допомогу, поліцію та автомобілі з гуманітарним вантажем.

Теги
Київ Парк
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