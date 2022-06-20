У Києві успішно перевірили всі парки та сквери на вибухонебезпечні предмети. Щоправда, далеко не всі зелені зони доступні для прогулянок у столиці.
Про це заявили у КМВА.
Під забороною ще 8 територій, які частково або повністю недоступні для прогулянок:
- частина парку Лиса Гора у Голосіївському районі;
- частина парку Кіото у Лісовому масиві;
- парк Деснянський у Деснянському районі;
- парк Муромець;
- частина парку на острові Труханів;
- частина парку Пуща-Водиця;
- частина Маріїнського парку.
У військовій адміністрації додали, що решта парків безпечна для відвідування – їхня перевірка здійснювалася завдяки ГУ ДСНС України спільно з мобільним рятувальним центром швидкого реагування.
Київ поступово відкривають як для прогулянок, так і для поїздок на авто – з 20 червня у столиці для проїзду доступні міст Метро та Патона. Це допоможе зменшити пробки на дорогах з огляду на кількість людей, які повернулися до Києва. У місті вже дозволено автомобільний рух Південним, Дарницьким та Північним мостами.
Мер столиці Віталій Кличко закликав водіїв дотримуватися правил ПДР, швидкісного режиму, а також пропускати швидку допомогу, поліцію та автомобілі з гуманітарним вантажем.