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5 речей, які категорично не можна робити у номері готелю

9 Серпня 2022, 15:13
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
5 речей, які категорично не можна робити у номері готелю
Джерело: Pexels

Власниця готелю описала п’ять речей, які вона ніколи не зробила б у готельному номері. Секретами обслуговування та прибирання номерів жінка поділилася у TikTok.

@queenevangeline25 #5thingschallenge #5thingsiwouldneverdo #hotel #motel #guestd #hospitalityindustry #queenevangeline ♬ original sound – vange.vange

– Перша порада – ніколи не забувайте вказувати гостей номера, які житимуть разом із вами. Так вони матимуть змогу отримати ключ на стійці без присутності того, хто бронював житло, – заявила блогерка.

Друге правило стосується прибирання. Потрібно ретельно перевіряти ті речі, які використовуються в кімнаті найчастіше – пульти, склянки, посуд. Все це слід протерти перед використанням. У це правило можна віднести й мочалку для ванної кімнати.

Зараз дивляться

– Третє правило стосується покривала – на нього точно не варто сідати. Ця штука знімається з першої хвилини, коли я заходжу до готелю. Ці речі нечасто перуть… десь один раз рік, – зізналася жінка.

Четверте правило – не ходіть по килиму босоніж. Рекомендується ходити в капцях, і це стосується не лише кімнати, а й душа.

П’яте правило стосується відерця для льоду – багато хто засипає в нього лід без пластикової накладки. Це не гігієнічно.

Ще одне корисне міні-правило для безпеки – ніколи не вимовляйте числовий порядок номера вголос. Це допоможе убезпечити себе від несподіваних гостей, які чекатимуть на відсутність гостя в номері, щоб обікрасти.

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