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Отдых

5 вещей, которые категорически нельзя делать в номере отеля

9 августа 2022, 15:13
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
5 вещей, которые категорически нельзя делать в номере отеля
Источник: Pexels

Владелица отеля описала пять вещей, которые она никогда бы не сделала в гостиничном номере. Секретами обслуживания и уборки номеров женщина поделилась в TikTok. 

@queenevangeline25 #5thingschallenge #5thingsiwouldneverdo #hotel #motel #guestd #hospitalityindustry #queenevangeline ♬ original sound — vange.vange

— Первый совет — никогда не забывайте указывать гостей номера, которые будут жить вместе с вам. Так они смогут получить ключ на стойке без присутствия того, кто бронировал жилье, — заявила блогерша.

Второе правило касается уборки. Нужно тщательно проверять те вещи, которые используются в комнате чаще всего — пульты, стаканы, посуду. Все это стоит протереть перед использованием. В это правило можно отнести и мочалку для ванной.

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— Третье правило касается покрывала — на него точно не стоит садиться. Эта штука снимается с первой минуты, когда я захожу в отель. Эти вещи нечасто стирают… где-то раз в год, — призналась женщина.

Четвертое правило — не ходите по ковру босиком. Рекомендуется ходить в тапочках, и это касается не только комнаты, но и душа.

Пятое правило касается ведерка для льда — многие засыпают в него лед без пластиковой накладки. Это негигиенично.

Еще одно полезное мини-правило для безопасности — никогда не произносите числовой порядок номера вслух. Это поможет обезопасить себя от нежданных гостей, который будут ждать отсутствия гостя в номере, чтобы обокрасть.

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