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5’nizza, Табула Раса і Мірзоян: 9 яскравих концертів листопада

2 Листопада 2021, 13:34 Валентина Чорна
концерт

Попри дощову та прохолодну погоду, в останній місяць осені не варто сидіти вдома та нудьгувати. До того ж, афіша заходів на листопад потішить жителів та гостей столиці цікавими музичними подіями.

Куди піти у Києві на концерт у листопаді – читайте далі у матеріалі.

5’nizza

пятница

Це дует, який уже давно охрестили легендарним. Артисти, яких раді побачити й почути тисячі прихильників. 3 листопада Сергій Бабкін і Андрій Запорожець заспівають Весна, Солдат, Ямайка для своїх — в особливому камерному форматі.

Коли: 3 листопада.

Де: Pepper’s Club (вул. Московська, 8).

Вхід: від 1690 грн.

Кабаре від Freedom Jazz

фрідом джаз

Freedom Jazz girls band знову влаштують в Caribbean Jazz Dinner Show серію вибухових Caribbean Jazz Dinner Show, в яких поєднають найкращі номери за всю історію знаменитого колективу. 

Дійство має назву Кабаре та складається з найулюбленіших авторських пісень та світових хітів в неповторних аранжуваннях та у виконанні чарівних джазеток. Постановниця й режисерка шоу: Олена Коляденко.

Коли: 4, 11, 18 та 26 листопада. 

Де: Caribbean Club Concert Hall (вул. С. Петлюри, 4). 

Вхід: 490—1490 грн.

Tale Of Us

tale of us

Справжні зірки світової електронної сцени Tale Of Us знову в Києві: дует їде до української столиці за підтримки Bulldozer Group, White Nights і MaxArt.

6 листопада вони стануть центральними фігурами вечірки з яскравим світловим шоу і фірмовим звуком світового рівня та зіграють ексклюзивну програму зі свіжих треків, серед яких і спільний із Пітом Тонгом Time. Команду Tale Of Us складуть Colyn та електронний дует Off Night.

Коли: 6 листопада.

Де: клуб M82 (вулиця Межигірська, 82).

Вхід: від 1300 грн.

Junket

Junket

Переможці премії Jäger Music Awards, столичний імпровізаційний колектив Junket готує осінній сольник. Що ж, з нетерпінням чекаємо музичної насолоди від фантастичного симбіозу саксофона, флейти і вокалу з електронними бітами.

Коли: 6 листопада.

Де: Collider (вул. Кирилівська, 60).

Вхід: 350–500 грн.

Мультимедійна опера Salome tech

salome tech

9 листопада за підтримки Українського культурного фонду в Києві презентують мультимедійну містерію Salome tech водночас наживо та онлайн. Salome tech це надзвичайне шоу, де на відвідувачів чекає симбіоз класичного оперного вокалу, електронної музики, відеомеппінгу та світлового шоу. 

Її створили на основі опери Ріхарда Штрауса Саломея. Це перша постановка творіння в історії України, адже за радянських часів оперу заборонили до виконання через ідеологічні питання. Саме тому творці називають її символом культурної свободи й розвинутості нашої країни.

Коли: 9 листопада.

Де: Бульварно-Кудрявська, 2.

Вхід: вільний.

Табула Раса

Табула Раса — один із легендарних українських рок-гуртів. І йому вже, як і нашій країні, 30 років. Хоч Олег Лапоногов і компанія не видавали свіжих хітів — їх Шейк Шей Шей, Восток, Я сошел с ума та інші назавжди залишаться в історії кращих рок-пісень України, які неодмінно варто послухати наживо.

Коли: 13 листопада.

Де: Docker-G pub, вул. Ігорівська, 13/5.

Вхід: 175–700 грн.

Alloise

Володарка довершеного вокалу та найчуттєвіших поп-пісень Alloise потішить меломанів великим сольним концертом.

Досвідчена й майстерна вокалістка заспіває у листопаді в новому музичному закладі столиці Pepper’s Club. Доєднається до Alloise і спеціальний гість концерту — молодий репер Otoy.

Коли: 18 листопада.

Де: Pepper’s Club (вул. Московська, 8).

Вхід: від 390 грн.

Vivienne Mort

Цьогоріч гурт Vivienne Mort ошелешили фанатів звісткою, що дасть низку концертів у повному складі та візьме паузу на невизначений термін. Саме тому радимо в жодному разі не пропустити виступ найчуттєвішого та наймагічнішого колективу України в листопаді.

Коли: 19 листопада.

Де: Жовтневий палац (Алея Героїв Небесної Сотні, 1).

Вхід: від 710 грн.

Арсен Мірзоян

Гучно відсвяткувати разом 10-річчя своєї творчої діяльності пропонує в листопаді український співак Арсен Мірзоян.

– Це буде справжній концерт, коли кожну ноту зіграно чесно, — пообіцяв артист. А ми й не сумніваємося.

Коли: 30 листопада.

Де: Палац Україна (вул. Велика. Васильківська, 103).

Вхід: від 350 грн.

Правила відвідування заходів

Нагадаємо, що з 1 листопада місто Київ входить до червоної зони карантину.

Тому відвідування концертів та інших заходів можливе лише за наявності зеленого Covid-сертифікату або негативного результату ПЛР-тесту, зробленого не пізніше 72 годин.

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Теги
Афіша , Афіша на місяць , Концерт
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