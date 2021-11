Попри дощову та прохолодну погоду, в останній місяць осені не варто сидіти вдома та нудьгувати. До того ж, афіша заходів на листопад потішить жителів та гостей столиці цікавими музичними подіями.

Куди піти у Києві на концерт у листопаді – читайте далі у матеріалі.

5’nizza

Це дует, який уже давно охрестили легендарним. Артисти, яких раді побачити й почути тисячі прихильників. 3 листопада Сергій Бабкін і Андрій Запорожець заспівають Весна, Солдат, Ямайка для своїх — в особливому камерному форматі.

Коли: 3 листопада.

Де: Pepper’s Club (вул. Московська, 8).

Вхід: від 1690 грн.

Кабаре від Freedom Jazz

Freedom Jazz girls band знову влаштують в Caribbean Jazz Dinner Show серію вибухових Caribbean Jazz Dinner Show, в яких поєднають найкращі номери за всю історію знаменитого колективу.

Дійство має назву Кабаре та складається з найулюбленіших авторських пісень та світових хітів в неповторних аранжуваннях та у виконанні чарівних джазеток. Постановниця й режисерка шоу: Олена Коляденко.

Коли: 4, 11, 18 та 26 листопада.

Де: Caribbean Club Concert Hall (вул. С. Петлюри, 4).

Вхід: 490—1490 грн.

Tale Of Us

Справжні зірки світової електронної сцени Tale Of Us знову в Києві: дует їде до української столиці за підтримки Bulldozer Group, White Nights і MaxArt.

6 листопада вони стануть центральними фігурами вечірки з яскравим світловим шоу і фірмовим звуком світового рівня та зіграють ексклюзивну програму зі свіжих треків, серед яких і спільний із Пітом Тонгом Time. Команду Tale Of Us складуть Colyn та електронний дует Off Night.

Коли: 6 листопада.

Де: клуб M82 (вулиця Межигірська, 82).

Вхід: від 1300 грн.

Junket

Переможці премії Jäger Music Awards, столичний імпровізаційний колектив Junket готує осінній сольник. Що ж, з нетерпінням чекаємо музичної насолоди від фантастичного симбіозу саксофона, флейти і вокалу з електронними бітами.

Коли: 6 листопада.

Де: Collider (вул. Кирилівська, 60).

Вхід: 350–500 грн.

Мультимедійна опера Salome tech

9 листопада за підтримки Українського культурного фонду в Києві презентують мультимедійну містерію Salome tech — водночас наживо та онлайн. Salome tech — це надзвичайне шоу, де на відвідувачів чекає симбіоз класичного оперного вокалу, електронної музики, відеомеппінгу та світлового шоу.

Її створили на основі опери Ріхарда Штрауса Саломея. Це перша постановка творіння в історії України, адже за радянських часів оперу заборонили до виконання через ідеологічні питання. Саме тому творці називають її символом культурної свободи й розвинутості нашої країни.

Коли: 9 листопада.

Де: Бульварно-Кудрявська, 2.

Вхід: вільний.

Табула Раса

Табула Раса — один із легендарних українських рок-гуртів. І йому вже, як і нашій країні, 30 років. Хоч Олег Лапоногов і компанія не видавали свіжих хітів — їх Шейк Шей Шей, Восток, Я сошел с ума та інші назавжди залишаться в історії кращих рок-пісень України, які неодмінно варто послухати наживо.

Коли: 13 листопада.

Де: Docker-G pub, вул. Ігорівська, 13/5.

Вхід: 175–700 грн.

Alloise

Володарка довершеного вокалу та найчуттєвіших поп-пісень Alloise потішить меломанів великим сольним концертом.

Досвідчена й майстерна вокалістка заспіває у листопаді в новому музичному закладі столиці Pepper’s Club. Доєднається до Alloise і спеціальний гість концерту — молодий репер Otoy.

Коли: 18 листопада.

Де: Pepper’s Club (вул. Московська, 8).

Вхід: від 390 грн.

Vivienne Mort

Цьогоріч гурт Vivienne Mort ошелешили фанатів звісткою, що дасть низку концертів у повному складі та візьме паузу на невизначений термін. Саме тому радимо в жодному разі не пропустити виступ найчуттєвішого та наймагічнішого колективу України в листопаді.

Коли: 19 листопада.

Де: Жовтневий палац (Алея Героїв Небесної Сотні, 1).

Вхід: від 710 грн.

Арсен Мірзоян

Гучно відсвяткувати разом 10-річчя своєї творчої діяльності пропонує в листопаді український співак Арсен Мірзоян.

– Це буде справжній концерт, коли кожну ноту зіграно чесно, — пообіцяв артист. А ми й не сумніваємося.

Коли: 30 листопада.

Де: Палац Україна (вул. Велика. Васильківська, 103).

Вхід: від 350 грн.

Правила відвідування заходів

Нагадаємо, що з 1 листопада місто Київ входить до червоної зони карантину.

Тому відвідування концертів та інших заходів можливе лише за наявності зеленого Covid-сертифікату або негативного результату ПЛР-тесту, зробленого не пізніше 72 годин.