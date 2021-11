Несмотря на дождливую и прохладную погоду, в последний месяц осени не стоит сидеть дома и скучать. К тому же афиша мероприятий на ноябрь порадует жителей и гостей столицы интересными музыкальными событиями.

Куда пойти в Киеве на концерт в ноябре – читайте дальше в материале.

5’nizza

Дуэт, который уже давно окрестили легендарным. Артисты, которых рады увидеть и услышать тысячи поклонников. 3 ноября Сергей Бабкин и Андрей Запорожец споют Весна, Солдат, Ямайка для своих — в особенном камерном формате.

Когда: 3 ноября.

Где: Pepper’s Club (ул. Московская, 8).

Вход: от 1690 грн.

Кабаре от Freedom Jazz

Freedom Jazz girls band снова устроят в Caribbean Jazz Dinner Show серию взрывных Caribbean Jazz Dinner Show, в которых объединят лучшие номера за всю историю знаменитого коллектива.

Действо называется КАБАРЕ и состоит из самых любимых авторских песен и мировых хитов в неповторимых аранжировках и исполнении волшебных джазеток. Постановщица и режиссер шоу: Елена Коляденко.

Когда: 4, 11, 18 и 26 ноября.

Где: Caribbean Club Concert Hall (ул. С. Петлюры, 4).

Вход: 490-1490 грн.

Tale Of Us

Настоящие звезды мировой электронной сцены Tale Of Us снова в Киеве: дуэт едет в украинскую столицу при поддержке Bulldozer Group, White Nights и MaxArt.

6 ноября они станут центральными фигурами вечеринки с ярким световым шоу и фирменным звуком мирового уровня и сыграют эксклюзивную программу из свежих треков, среди которых и общий с Питом Тонгом Time. Команду Tale Of Us составят Colyn и электронный дуэт Off Night.

Когда: 6 ноября.

Где: клуб M82 (улица Межигорская, 82).

Вход: от 1300 грн.

Junket

Победители премии Jäger Music Awards, столичный импровизационный коллектив Junket готовят осенний сольник. Что ж, с нетерпением готовимся к музыкальному наслаждению от фантастического симбиоза саксофона, флейты и вокала с электронными битами.

Когда: 6 ноября.

Где: Collider (ул. Кирилловская, 60).

Вход: 350–500 грн.

Мультимедийная опера Salome tech

9 ноября при поддержке Украинского культурного фонда в Киеве презентуют мультимедийную мистерию Salome tech — одновременно вживую и онлайн. Salome tech – это неординарное шоу, где посетителей ждет симбиоз классического оперного вокала, электронной музыки, видеомаппинга и светового шоу.

Ее создали на основе оперы Рихарда Штрауса Саломея. Это первая постановка творения в истории Украины, ведь в советское время оперу запретили к исполнению из-за идеологических вопросов. Именно поэтому авторы называют ее символом культурной свободы и развитости нашей страны.

Когда: 9 ноября.

Где: Бульварно-Кудрявская, 2.

Вход: свободный.

Табула Раса

Табула Раса — одна из легендарных украинских рок-групп. И ей уже, как и нашей стране — 30 лет. Хоть Олег Лапоногов и компания давно не выдавали свежих хитов — их Шейк Шей Шей, Восток, Я сошел с ума и другие навсегда останутся в истории лучших рок-песен Украины, которые непременно стоит послушать вживую.

Когда: 13 ноября.

Где: Docker-G pub, ул. Игоревская, 13/5.

Вход: 175–700 грн.

Alloise

Обладательница совершенного вокала и самых чувственных поп-песен Alloise порадует меломанов большим сольным концертом. Опытная и искусная вокалистка споет в ноябре в новом музыкальном заведении столицы Pepper’s Club. Присоединится к Alloise и специальный гость концерта — молодой рэпер Otoy.

Когда: 18 ноября.

Где: Pepper’s Club (ул. Московская, 8).

Вход: от 390 грн.

Vivienne Mort

В этом году группа Vivienne Mort ошарашила фанатов известием, что даст ряд концертов в полном составе и возьмет паузу на неопределенный срок. Именно поэтому советуем ни в коем случае не пропустить выступление самого чувственного и магического коллектива Украины в ноябре.

Когда: 19 ноября.

Где: Октябрьский дворец (Аллея Героев Небесной Сотни, 1).

Вход: от 710 грн.

Арсен Мирзоян

Громко отпраздновать вместе 10-летие своей творческой деятельности предлагает в ноябре украинский певец Арсен Мирзоян.

— Это будет настоящий концерт, когда каждая нота сыграна честно, — пообещал артист. А мы и не сомневаемся.

Когда: 30 ноября.

Где: Дворец Украина (ул. Большая. Васильковская, 103).

Вход: от 350 грн.

Правила посещения мероприятий

Напомним, что с 1 ноября город Киев входит в красную зону карантина.

Поэтому посещение концертов и других мероприятий возможно только при наличии зеленого Covid-сертификата или отрицательного результата ПЦР-теста, сделанного не позднее 72 часов.