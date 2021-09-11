Восени 2021 очікується відразу вісім фільмів українського виробництва — комедії, художні фільми, і навіть документальні стрічки.

Факти ICTV відібрали найкращі українські кінопрем’єри осені, які точно варто подивитися.

Казка про Коника

Дата релізу: 9 вересня

Крісла режисерів зайняли Уляна Осовська і Денис Страшний. Фільм вже показували на міжнародних кінофестивалях Docudays UA та Молодість.

Сюжет: стрічка розповідає про Анатолія Лютюка — дисидента, який виконує свою волонтерську місію на Донбасі. У сюжет також вплетений дерев’яний коник, який стає героєм казок про тварин на війні, написаних за мотивами реальних подій.

Депортація 44-46

Дата релізу: 9 вересня

Над фільмом працювала режисер Олеся Моргунець-Ісаєнко, яка спробувала показати примусове виселення українців з території сучасної Південно-Східної Польщі в УРСР.

Сюжет: у фільмі використані хронікальні кадри, історичні фотографії та карти. Глядачі зможуть почути історії депортованих, які вдалося відтворити за допомогою анімаційних сюжетів.

Бурштинові копи

Дата релізу: 7 жовтня

Над комедійним фільмом працювала Аліна Бухтіярова, а глядачі можуть побачити у фільмі наступних акторів: Євген Янович, Олег Маслюк, співачка Аліна Паш та акторка Дар’я Петрожицька.

Сюжет: патрульного Максима було направлено в село під Житомирщиною для дотримання порядку. Там він кидає виклик бурштиновій мафії. Все, що відбувається, розгортається в комедійному ключі — глядачеві сумувати не доведеться.

Де гроші?

Дата релізу: 21 жовтня

Про фільм: над комедією працював Михайло Хома (Dzidzio), він також виконав одну з головних ролей.

Звичайний хлопець Михайло влаштовується на роботу до власниці таємничого будинку-квесту, де заховані коштовності жінки. Однак пошуком грошей цікавиться не лише він. Саме в загадковому будинку і розгортаються всі основні події.

Генделик

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Дата релізу: 28 жовтня

Комедійно-ліричний фільм режисера Тараса Дударя, який розповість про сценариста Івана Герасимова. Головний герой страждає творчою кризою, через що у нього з’являються серйозні проблеми з кримінальним авторитетом. Іван потрапляє у незвичайне кафе, в якому зустрічається з величезною кількістю цікавих людей.

Чому я живий

Дата релізу: 4 листопада

Автобіографічний фільм режисера Вілена Новака, в якому розкажуть про життя Євгена Митька. Понад 20 років сценарій чекав на реалізацію.

Підлітки Фрося і Льончик мріють одружитися, але пара стикається з однією проблемою. Фрося — українка, а Льончик — єврей. Батько дівчини не поспішає пускати в сім’ю іновірця.

Стоп-Земля

Дата релізу: 4 листопада

Над картиною працювала Катерина Горностай. Глядачі побачать чуттєву автобіографічну історію про дослідження себе.

Сюжет розповість про 16-річну Машу, яка навчається у звичайній київській школі. Вона проживає навчальні будні разом зі своїми друзями, і встигає закохатися в хлопчика Сашу. Вир подій і розвиток взаємин покажуть глядачам цілковито.

Небо-парасолька

Дата релізу: 1 листопада

Спільний українсько-грецький повнометражний художній фільм (робоча назва Незвичайний грецький похорон у Карпатах) в жанрі трагікомедії.

Італієць Майк з українським корінням їде в Україну, щоб розвіяти прах своєї матері. Він зустрічається зі своїм дідусем, з яким вони переживуть безліч дивовижних подій.