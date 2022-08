Мешканці Канади виставили рахунок $8 тис. за оренду авто на три дні. За заявою компанії Avis, Джованна Боніфацій проїхала майже 36 тис. км. за кілька діб.

Про свою історію Джованна розповіла закордонним ЗМІ – жінка вилетіла з Ванкувера до Торонто, де орендувала позашляховик, щоб допомогти дочці влаштуватися до університету. За оцінками Боніфацій, за три дні вона проїхала близько 300 км. Після цього вона залишила машину в аеропорту і почала готуватися до вильоту в Європу – перевіривши виписку за кредитною карткою, вона помітила зняття понад $8 тис.

Жінка запанікувала, і після спілкування з менеджером в офісі компанії відчула, що у корпорації не бачать у ситуації жодної проблеми – плата залишилася незмінною.

Джованна опублікувала в Twitter чек, де показала, що за кожен із 36 тис. км їй налічували 25 центів.

Can u can drive 36,482km in 3 days? @Avis thinks so & charged us $8k+ for the km???? Also, no-one answers the phone at YYZ, so this should be fun to get a refund. While we wait, let’s see how far this is…I could visit my fam in Capetown with 3600km to spare #help pic.twitter.com/Vo0r5fbNq7

— Giovanna (she/her) Boniface, OT (@BonifaceGio) August 16, 2022