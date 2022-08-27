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36 тис. км за три дні: рахунок у $8 тис. за оренду авто неприємно здивував мешканку Канади

27 Серпня 2022, 14:34
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Авто
Джерело: Depositphotos

Мешканці Канади виставили рахунок $8 тис. за оренду авто на три дні. За заявою компанії Avis, Джованна Боніфацій проїхала майже 36 тис. км. за кілька діб.

Про свою історію Джованна розповіла закордонним ЗМІ – жінка вилетіла з Ванкувера до Торонто, де орендувала позашляховик, щоб допомогти дочці влаштуватися до університету. За оцінками Боніфацій, за три дні вона проїхала близько 300 км. Після цього вона залишила машину в аеропорту і почала готуватися до вильоту в Європу – перевіривши виписку за кредитною карткою, вона помітила зняття понад $8 тис.

Жінка запанікувала, і після спілкування з менеджером в офісі компанії відчула, що у корпорації не бачать у ситуації жодної проблеми – плата залишилася незмінною.

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Джованна опублікувала в Twitter чек, де показала, що за кожен із 36 тис. км їй налічували 25 центів.

Навіть якби вона подорожувала з Мехіко до Аляски, протягом трьох днів без зупинок, їй все одно не вистачило б майже 30 000 км до цифри, яка з’явилася в чеку.

Справедливість перемогла завдяки поширенню історії – компанія Avis зв’язалася з жінкою через 9 днів і пообіцяла відшкодувати збитки. У корпорації послалися на помилку у прорахунках, але без конкретики у словах.

Без грошей можуть залишити й авіаперевізники – у липні австралійку оштрафували на $2,6 тис. за недоїдений сендвіч в аеропорту. Дівчина не задекларувала своєї їжі, за що й поплатилася.

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Джерело
The Guardian
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