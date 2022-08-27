В Україні скасували вимогу обов’язкового маркування автомобілів RFID-міткою. Зміни діють на період воєнного часу, а також протягом 90 днів після закінчення.

Зміни набули чинності 19 серпня щодо ухвали Кабміну №944. Тепер ці маячки виключені з правил дорожнього руху та правил проведення обов’язкового ТО. Щоправда, вже отримані бланки діятимуть до закінчення терміну.

RFID-мітки зробили обов’язковими ще у січні 2019 року – тоді використовувати бланки мали автобуси, вантажівки, а також таксі. Маячок необхідний для відповідності до європейських норм.

Зараз дивляться

Після цього рішення оскаржили і обов’язкові чіпи скасували в липні 2020 року. Вже 2021 року уряду вдалося повернути цю практику.

RFID-мітка використовується для визначення об’єктів на відстані. Вони бувають різної дальності – від 20 см до 300 м. В інших країнах ці мітки використовуються для автоматичного збору плати за проїзд платними дорогами.

За останні місяці деякі обмеження для українських водіїв забрали. Наприклад, у Києві скасували платне паркування – це вдалося зробити завдяки рішенню суду. Відомо, що подорожчання послуг за автостоянку визнали незаконним. Про зміни повідомили всіх користувачів програми Київ Цифровий.