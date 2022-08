Жительнице Канады выставили счет в $8 тыс. за аренду авто на три дня. По заявлению компании Avis, Джованна Бонифаций проехала почти 36 тыс. км. за несколько суток.

О своей истории Джованна рассказала зарубежным СМИ — женщина вылетела из Ванкувера в Торонто, где арендовала внедорожник, чтобы помочь дочери устроиться в университет. По оценкам Бонифаций, за три дня она проехала около 300 км. После этого она оставила машину в аэропорту, и начала готовиться к вылету в Европу — проверив выписку по кредитной карте, она заметила снятие более $8 тыс.

Женщина запаниковала, и после общения с менеджером в офисе компании почувствовала, что в компании не видят в ситуации никакой проблемы — плата осталась прежней.

Джованна опубликовала в Twitter чек, где показала, что за каждый из 36 тыс. км ей насчитывали 25 центов.

Can u can drive 36,482km in 3 days? @Avis thinks so & charged us $8k+ for the km???? Also, no-one answers the phone at YYZ, so this should be fun to get a refund. While we wait, let’s see how far this is…I could visit my fam in Capetown with 3600km to spare #help pic.twitter.com/Vo0r5fbNq7

