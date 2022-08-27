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36 тыс. км за три дня: в Канаде с женщины потребовали $8 тыс. за аренду авто

27 августа 2022, 14:34
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Авто
Источник: Depositphotos

Жительнице Канады выставили счет в $8 тыс. за аренду авто на три дня. По заявлению компании Avis, Джованна Бонифаций проехала почти 36 тыс. км. за несколько суток.

О своей истории Джованна рассказала зарубежным СМИ — женщина вылетела  из Ванкувера в Торонто, где арендовала внедорожник, чтобы помочь дочери устроиться в университет. По оценкам Бонифаций, за три дня она проехала около 300 км. После этого она оставила машину в аэропорту, и начала готовиться к вылету в Европу — проверив выписку по кредитной карте, она заметила снятие более $8 тыс.

Женщина запаниковала, и после общения с менеджером в офисе компании почувствовала, что в компании не видят в ситуации никакой проблемы — плата осталась прежней.

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Джованна опубликовала в Twitter чек, где показала, что за каждый из 36 тыс. км ей насчитывали 25 центов.

Даже если бы она путешествовала из Мехико в Аляску, в течение трех дней без остановок, ей все равно не хватило бы почти 30 000 км до цифры, которая появилась в чеке.

Справедливость восторжествовала благодаря распространению истории — компания Avis связалась с женщиной спустя 9 дней и пообещала возместить ущерб. В корпорации сослались на ошибку в просчетах, но без конкретики в словах.

Без денег могут оставить и авиаперевозчики — в июле австралийку оштрафовали на $2,6 тыс. за недоеденный сэндвич в аэропорту. Девушка не задекларировала свою еду, за что и поплатилась.

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Источник
The Guardian
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