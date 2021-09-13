30 картин незалежності: в Українському домі відкрили ретроспективну виставку

Український Дім представив виставковий проект 30х30. Сучасне українське мистецтво у межах програми національного центру, присвяченої 30-ти річчю Незалежності України.

Виставка базується на дослідженні мистецтвознавця Валерія Сахарука, яке стало основою для експозиції та створення однойменної книги.

– Формат 30х30, з яким працює куратор Валерій Сахарук, у своїй ніби-то простій формі, коли мистецтвознавець наділяє одну роботу правом ретранслювати ключові течії відповідного року, – є викликом автора, що розставляє важливі акценти, створює діалог та дискусійне поле для широкого кола наших відвідувачів, – розповідає директорка Українського Дому Ольга Вієру.

Організатори розповідають, що за кожним твором, представленим на виставці, стоїть видатна особистість, з якою пов’язані неповторність манери, стилю, а то й цілого художнього напрямку.

Серед представлених авторів – Олег Голосій, Микола Трох, Федір Тетянич, Олександр Гнилицький, Стас Волязловський, Олександр Ройтбурд.

За словами Валерія Сахарука, проект 30х30. Сучасне українське мистецтво є виставкою-шляхом, яка проводить відвідувачів через роки Незалежності нашої держави. А головними зупинками на цій дорозі є роботи українських митців.

– Цей проект нагадує мені той масштабний проект, який був представлений в Українському Домі у 1994 році. Називався він Мистецькі імпресії. Тоді тут також були представлені роботи відомих українських художників, — зазначив Валерій Сахарук.

Проект підтримав засновник інвестиційного фонду Adventures Lab Руслан Тимофєєв. Бізнесмен вважає, що сучасне українське мистецтво має бути почутим і побаченим.

– Ідея проекту зацікавила мене ще під час її обговорення з Валерієм Сахаруком та Ігорем Абрамовичем. Це унікальна виставка та унікальна книга, що передають індивідуальний погляд авторів крізь усі роки Незалежності України, – поділився враженнями партнер проекту, засновник венчурного інвестиційного фонду Adventures Lab Руслан Тимофєєв.

Тимофєєв додав, що події такого масштабу потрібні нашій країні. Ця свобода пошуку, властива для сучасного мистецтва, це те, що надихає його як підприємця, і захоплює як колекціонера.

Виставка в українському домі триватиме до 29 вересня.