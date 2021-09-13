30 картин независимости: в Украинском доме открыли ретроспективную выставку

Украинский Дом представил выставочный проект 30х30. Современное украинское искусство в рамках программы национального центра, посвященной 30-летию Независимости Украины.

Выставка базируется на исследовании искусствоведа Валерия Сахарука, которое стало основой для экспозиции и создания одноименной книги.

— Формат 30х30, с которым работает куратор Валерий Сахарук, в своей будто бы простой форме, когда искусствовед наделяет одну работу правом ретранслировать ключевые течения соответствующего года, – является вызовом автора, расставляет важные акценты, создает диалог и дискуссионное поле для широкого круга посетителей, – рассказывает директор Украинского Дома Ольга Виеру.

Организаторы рассказывают, что за каждым произведением, представленным на выставке, стоит выдающаяся личность, с которой связаны неповторимость манеры, стиля, а то и целого художественного направления.

Среди представленных авторов – Олег Голосий, Николай Трох, Федор Тетянич, Александр Гнилицкий, Стас Волязловский, Александр Ройтбурд.

По словам Валерия Сахарука, проект 30х30. Современное украинское искусство является выставкой-путем, которая проводит посетителей через годы независимости нашего государства. А главными остановками на этом пути являются работы украинских художников.

— Этот проект напоминает мне тот масштабный проект, который был представлен в Украинском Доме в 1994 году. Назывался он Художественные импрессии. Тогда здесь также были представлены работы известных украинских художников, – отметил Валерий Сахарук.

Проект поддержал основатель инвестиционного фонда Adventures Lab Руслан Тимофеев. Бизнесмен считает, что современное украинское искусство должно быть услышанным и увиденным.

— Идея проекта заинтересовала меня еще во время ее обсуждения с Валерием Сахаруком и Игорем Абрамовичем. Это уникальная выставка и уникальная книга, которые передают индивидуальный взгляд авторов сквозь все годы независимости Украины, – поделился впечатлениями партнер проекта, основатель венчурного инвестиционного фонда Adventures Lab Руслан Тимофеев.

Тимофеев добавил, что события такого масштаба нужны нашей стране. Эта свобода поиска, характерная для современного искусства. Это то, что вдохновляет его как предпринимателя и захватывает как коллекционера.

Выставка в украинском доме продлится до 29 сентября.