Археологи в Египте обнаружили 250 саркофагов с мумиями, а также тайник с бронзовыми статуями. Находка расположена в некрополе Саккара недалеко от Каира.

Сами мумии в саркофагах очень хорошо сохранились.

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— В одном из деревянных саркофагов мы впервые нашли полный и запечатанный папирус, — заявил генеральный секретарь Высшего совета Египта по древностям Мостафа Вазири.

Эту редкую находку отправили в музей для дальнейшего изучения. В ходе раскопок также было обнаружено 150 бронзовых статуй египетских божеств и инструментов, использовавшихся для ритуалов, относящихся к позднему периоду Древнего Египта, около 500 г. до н.э.

Саркофаги также будут выставлены в Большом египетском музее, который строится рядом с Великими пирамидами Гизы и должен открыться в конце года.

Правительство Египта уверено, что находка позволит возродить индустрию туризма в стране — за последние десятилетия этот рынок сильно ослаб. На это повлияла пандемия Covid-19, а также война в Украине, которую развязала Россия.

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