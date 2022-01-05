На півдні Одеської області – на косі між Чорним морем та озером Сасик розпочнуть реалізацію масштабного проекту під назвою Дунайя. Він передбачає будівництво курортного міста.

Передбачається, що новий курорт сприятиме розвитку інфраструктури та створенню великої кількості робочих місць.

– Ну що, Затока, тримайся! Багаторічна боротьба за проект Дунайя набула офіційного фундаменту та державної позиції. Українська Бессарабія та вся Східна Європа має отримати новий, потужний, сучасний, продуманий та спланований туристичний центр та курортне місто, – повідомив у Facebook помічник голови Одеської облдержадміністрації Юрій Дімчогло.

Будівництво курортного міста Дунайя передбачає 10 кілометрів набережної, понад 80 готелів (від 150 до 1000 номерів), десятки казино, ігрових зон та концертний зал.

Проект передбачає залучення приватних інвестицій в розмірі близько $2,5 млрд.

Варто зазначити, що таку ініціативу підтримують не всі, зокрема – екологи. Вони переконані, що забудова коси завдасть серйозних збитків екосистемі.