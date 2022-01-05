На юге Одесской области — на косе между Черным морем и озером Сасык начнут реализацию масштабного проекта под названием Дунайя. Он предусматривает строительство курортного города.

Предполагается, что новый курорт будет способствовать развитию инфраструктуры и созданию большого количества рабочих мест.

— Ну что, Затока, держись! Многолетняя борьба за проект Дунайя приобрела официальный фундамент и государственную позицию. Украинская Бессарабия и вся Восточная Европа должна получить новый, мощный, современный, продуманный и спланированный туристический центр и курортный город, — сообщил в Facebook помощник председателя Одесской облгосадминистрации Юрий Димчогло.

Строительство курортного города Дунайя предусматривает 10 километров набережной, более 80 отелей (от 150 до 1000 номеров), десятки казино, игровых зон и концертный зал.

Проект предусматривает привлечение частных инвестиций в размере около $2,5 млрд.

Стоит отметить, что такую инициативу поддерживают не все, в частности — экологи. Они убеждены, что застройка косы нанесет серьезный ущерб экосистеме.