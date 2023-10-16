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Змінює колір і візерунок на тілі: компанія Adobe створила анімовану сукню

16 Жовтня 2023, 09:39
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
сукня змінює колір і візерунок просто на людині

Компанія Adobe презентувала інтерактивну сукню. Вона може змінювати колір і візерунок просто на людині.

Проєкт отримав назву Project Primrose. Сукня демонструє потенційне використання гнучких текстильних дисплеїв, що дають змогу власнику відображати візерунки та зображення на своєму тілі, як на програмованому екрані.

Зараз дивляться

До слова, раніше Adobe вже демонструвала подібне, але тоді цю технологію застосовували лише на плоскому полотні та невеликій сумочці.

Крім того, у компанії Adobe зазначили, що згодом дизайнери зможуть застосовувати технологію “розумної дисплейної тканини” в одязі, для меблів та інших поверхонь.

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Adobe
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