Компанія Adobe презентувала інтерактивну сукню. Вона може змінювати колір і візерунок просто на людині.

Проєкт отримав назву Project Primrose. Сукня демонструє потенційне використання гнучких текстильних дисплеїв, що дають змогу власнику відображати візерунки та зображення на своєму тілі, як на програмованому екрані.

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До слова, раніше Adobe вже демонструвала подібне, але тоді цю технологію застосовували лише на плоскому полотні та невеликій сумочці.

Крім того, у компанії Adobe зазначили, що згодом дизайнери зможуть застосовувати технологію “розумної дисплейної тканини” в одязі, для меблів та інших поверхонь.