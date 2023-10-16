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Меняет цвет и узор на теле: компания Adobe создала анимированное платье

16 октября 2023, 09:39
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
сукня змінює колір і візерунок просто на людині

Компания Adobe презентовала интерактивное платье. Оно может менять цвет и узор прямо на человеке.

Проект получил название Project Primrose. Платье демонстрирует потенциальное использование гибких текстильных дисплеев, позволяющих владельцу отображать узоры и изображения на своем теле, как на программируемом экране.

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К слову, ранее Adobe уже демонстрировала подобное, но тогда эту технологию применяли лишь на плоской холсте и небольшой сумочке.

Кроме того, в компании Adobe отметили, что впоследствии дизайнеры смогут применять технологию “умной дисплейной ткани” в одежде, для мебели и других поверхностей.

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Adobe
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