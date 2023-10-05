Відомий бренд у світі моди Prada долучився до створення нових скафандрів для висадки людей на Місяць у 2025 році. Місією керує NASA, а за костюми відповідає компанія Axiom Space.

Про це повідомляють на Instagram-сторінці Prada.

– У рамках першого партнерства між італійським будинком моди та комерційною космічною компанією інженери Prada спільно з Axiom Space розробляють скафандри для місячної місії NASA Artemis III, – повідомили в будинку моди.

Відомо, що Prada докладе свою руку до вдосконалення матеріалів і функцій для скафандрів космонавтів. За словами директора Axiom Space Майкла Суффредіні, у нових костюмах буде враховано людський фактор – у попередніх скафандрах такого не було.

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Нагадаємо, що раніше вже показували костюми для польоту на Місяць від NASA. У березні 2023 року він не здався футуристичним – основний форм-фактор залишився таким, як і на попередніх версіях. Йдеться про прозорий шолом і значний рюкзак на спині. Відомо, що костюм враховуватиме і жіночу фізіологію – це допоможе якісніше вивчати поверхню супутника Землі.