Спецслужби Росії вербували українських дітей через ігри в смартфонах

Спецслужби Росії використовували смартфон-ігри для вербування українських дітей та збору інформації про розташування стратегічно важливих об’єктів.

Служба Безпеки України виявила мобільний додаток, через який у користувачів в ігровій формі виманювали геолокацію та фото стратегічних об’єктів. За умовами гри, учасники мали шукати так звані “коробки” з віртуальними призами, які можна обміняти на електронні гроші.

Під час проходження маршруту діти здійснювали фотофіксацію місцевості, об’єктів військової та критичної інфраструктури на території різних населених пунктів.

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– Водночас доступ до адміністрування цього застосунку має підконтрольна спецслужбам РФ ІТ-компанія, яка зареєстрована в одній з європейських країн і займається розповсюдженням інтерактивних платформ. Таким чином, ворог “в темну”, тобто без їх відома, використовував українських дітей для збору інформації про розташування стратегічно важливих об’єктів, – повідомили в СБУ.

Зокрема, у Кіровоградській області було затримано двох підлітків, які фотографували блокпости, елеватори і транспортні шляхи.

В СБУ повідомили, що відомство здійснює комплексні заходи для блокування ворожого втручання в електронні системи офіційних мобільних додатків і притягнення до відповідальності винних осіб.

Раніше ми писали, що СБУ запустили два корисні боти у месенджері Telegram. Вони призначені для ідентифікації зрадників та мародерів.