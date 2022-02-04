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Інтернет

Компанія Rockstar Games офіційно підтвердила розробку GTA 6

4 Лютого 2022, 22:26
Юля Захарченко редакторка стрічки
Компанія Rockstar Games офіційно підтвердила розробку GTA 6
Джерело: Depositphotos

Компанія-розробник ігор Rockstar Games офіційно повідомила, що працює над розробкою нової частини легендарної серії GTA 6 Grand Theft Auto.

– Враховуючи довголіття гри GTA 5, ви часто запитуєте про нову частину серії Grand Theft Auto. Ми готові підтвердити, що розробка нової частини триває, – повідомив видавець ігор.

Розробник не розповів жодної інформації про нову частину GTA 6, проте пообіцяв згодом надати більше подробиць.

Grand Theft Auto – серія відеоігор, створена та роблена шотландською компанією-видавцем Rockstar North. У перекладі назва серії означає крадіжку транспортного засобу, що цілком відповідає можливостям у грі.

Геймери вважають Grand Theft Auto однією з найуспішніших франшиз в історії ігрової індустрії. Останню GTA 5, яка з’явилася на світ у 2013 році, критики неодноразово називали найкращою грою всіх часів.

Інсайдери повідомили, що Rockstar Games може запланувати реліз GTA 6 Grand Theft Auto на 2023 рік, проте офіційного підтвердження ще не було.

У Rockstar Games також заявили, що реліз GTA 5 та GTA Online для приставок нового покоління PlayStation 5 та Xbox Series запланований на 15 березня 2022 року.

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Джерело: Rockstar Games

Теги
GTA , Ігри , Відеоігри , Комп’ютерні програми
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