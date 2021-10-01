За останні кілька років Земля стала менш яскравою. Дослідники Технологічного інституту Нью-Джерсі заявили, що всьому виною глобальна зміна клімату, і наслідки можуть бути дуже тривожними.

Яскравість Землі також називають словом альбедо — це відбивання планетою сонячних променів назад в космос. За заявами вчених, глобальне потепління і зміни клімату знизили кількість відбитих променів.

– Падіння альбедо здивувало всю нашу команду вчених. Зниження цього показника особливо помітно після аналізу даних за останні 3 роки, – заявив дослідник з Технологічного інституту Нью-Джерсі Філіп Гуд.

Експерти проаналізували дані, отримані із супутників, і прийшли до висновку, що в усьому винна підвищена температура вод Тихого океану.

Раніше вчені припускали, що глобальне потепління стане причиною підвищеної хмарності, яка позитивно вплине на альбедо. Це повинно було пом’якшити шкоду глобального потепління.

Після аналізу даних, експерти запевняють, що ефект буде зворотним — середня температура на Землі продовжуватиме підвищуватися.

Раніше вчені вже аналізували поверхню планети, але заради аналізу температури. Космічне агентство NASA опублікувало теплову карту Токіо за літо 2021 року. За даними експертів, це можуть бути найспекотніші Олімпійські ігри в історії. З початку ігор температура повітря вже досягла 34 градусів за Цельсієм.