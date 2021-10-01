За последние несколько лет Земля стала менее яркой. Исследователи Технологического института Нью-Джерси заявили, что всему виной глобальное изменение климата, и последствия могут быть очень тревожными.

Яркость Земли также называют словом альбедо — это отражение планетой солнечных лучей обратно в космос. По заявлениям ученых, глобальное потепление и изменения климата снизили количество отбитых лучей.

— Падение альбедо удивило всю нашу команду ученых. Снижение этого показателя особенно заметно после анализа данных за последние 3 года, — заявил исследователь из Технологического института Нью-Джерси Филип Гуд.

Эксперты проанализировали данные, полученные со спутников, и пришли к выводу, что всему виной повышенная температура вод Тихого океана.

Ранее ученые предполагали, что глобальное потепление станет причиной повышенной облачности, которая позитивно повлияет на альбедо. Это должно было смягчить вред глобального потепления.

После анализа данных, эксперты уверяют, что эффект будет обратным — средняя температура на Земле будет продолжать повышаться.

Ранее ученые уже анализировали поверхность планеты, но ради анализа температуры. Космическое агентство NASA опубликовало тепловую карту Токио за лето 2021 года. По данным экспертов, это могут быть самые жаркие Олимпийские игры в истории. С начала игр температура воздуха уже достигла 34 градусов по Цельсию.