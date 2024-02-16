Освітній застосунок Мрія невдовзі запрацює в Україні. Відповідну постанову підтримав Кабінет міністрів. Розробники передбачають, що це зробить навчальний процес сучаснішим та ефективнішим для самих школярів, а також їхніх батьків та вчителів.

За словами міністра освіти Оксена Лісового, цей додаток допоможе учням будувати власний освітній шлях та зорієнтуватися у матеріалі.

Застосунок Мрія – які функції будуть в додатку і що таке Мрія-ID

У Мінцифри зазначили, що завдяки застосунку школярі зможуть шукати можливості для розвитку в цікавих їм сферах, вчителі — розвивати освітній процес, а батьки — контролювати його.

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На першому етапі у Мрії будуть доступні кілька основних функцій.

Профіль учня із програмами розвитку здібностей та шкалою успішності.

Мультимедійні навчальні матеріали.

Збір, обробка, накопичення, передання та відображення даних про освітній процес.

Мрія-ID — унікальний освітній документ, який прирівнюється до учнівського.

Крім того, застосунок Мрія має сприяти автоматизації керування закладами освіти для посилення безпеки та контакту з державою. У додатку також планують використовувати штучний інтелект. Так хочуть зменшити навантаження на вчителів та надати учням і їхнім батькам нові освітні можливості.

Що кажуть в Міносвіти про застосунок Мрія

Очільник відомства Оксен Лісовий зазначив, що Мрія надасть учням можливості входу в особистий освітній простір. Адже застосунок вкаже їм, на що звернути увагу, чому присвятити більше часу та які саме освітні матеріали стануть їм у пригоді.

– Освіта має створювати можливості для самореалізації. Ставка має бути однозначно на талант. Саме це допоможе розвинути людський капітал, а заразом і сильну економіку. Тож крок за кроком рухаємося у цьому напрямку, – зазначив Оксен Лісовий у своєму Facebook.

Очільник Міносвіти додав, що альтернатива учнівського квитка – Мрія-ID – працюватиме за тим же принципом, що і документи в Дії.